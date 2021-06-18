Это невозможно! Американская звезда показала тело после рождения третьего ребенка (фото)

Малыша Уина вокалистка родила в июле

Темнокожая певица Сиара показала тело после третьих родов и пожаловалась на сложности похудения. Второго сына американка родила в июле 2020 года.

Малыш дался певице очень непросто: долгое время ее мучили проблемы со здоровьем из-за автокатастрофы, в которую Сиара попала в ожидании второго ребенка. Хоть певица тогда и не получила травм, но стресс все равно сказался на теле звезды.

Так, спустя почти год после рождения Уина Сиара решила показать, как изменилось ее тело. Снимок в кожаном костюме и с голым животом она опубликовала на личной странице в Instagram.

«Прощайте последние 10 фунтов, над которыми я работала последние 5 недель. Здравствуй, мой добеременный вес. Спасибо всем за поддержку, мы сделали это! Если верить в себя и ставить цели, все возможно! Действуй! Иди и возьми это», — подписала фото она.

В комментариях поспешили отметить: в то, что так можно выглядеть после третьего малыша, поверить практически невозможно.

«Вы творите чудо», «Это тело способно на многое», «Вы выглядите просто восхитительно», «Я тоже мечтаю похудеть после родов», «Гордимся тобой», «Последние 10 фунтов всегда самые тяжелые», — писали ей.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.