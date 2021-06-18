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    Как в Киеве прощались с легендарным хореографом Григорием Чапкисом (фото)

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    Как в Киеве прощались с легендарным хореографом Григорием Чапкисом (фото)

    Проводить Чапкиса в последний путь, кроме родных и близких, пришли коллеги по творческому цеху и президент

    В пятницу, 18 июня, в Киеве попрощались с известным украинским хореографом и судьей проекта «Танцы со звездами» Григорием Чапкисом. Церемония прошла в Национальной филармонии Украины.

    На церемонию прощания с известным танцором и хореографом приехал сам президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства возложил цветы, выразил родственникам артиста свои соболезнования и вскоре уехал.

    Проводить Чапкиса в последний путь, кроме родных и близких, пришли коллеги по творческому цеху Влад Яма, эстрадный певец Павел Зибров, журналист Дмитрий Гордон. Так, Яма возложил букет роз к гробу Григория Николаевича. Он также рассказал, каким был для него Чапкис и чем запомнился.

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    Как в Киеве прощались с легендарным хореографом Григорием Чапкисом (фото)
    Как в Киеве прощались с легендарным хореографом Григорием Чапкисом (фото)
    Как в Киеве прощались с легендарным хореографом Григорием Чапкисом (фото)
    Как в Киеве прощались с легендарным хореографом Григорием Чапкисом (фото)
    Как в Киеве прощались с легендарным хореографом Григорием Чапкисом (фото)
    Как в Киеве прощались с легендарным хореографом Григорием Чапкисом (фото)
    Фото: Обозреватель, Телеграф

    «Для меня это больная тема. Потому что он человек с большой буквы, настоящий маэстро, который любил танец, любил жизнь. У него всегда горели глаза: на паркете и за его пределами. Он называл меня "мой молодой друг". Это воспоминания, которые останутся со мной навсегда», – признался танцор в комментарии для «Обозревателя».

    Григорий Чапкис – украинский танцор и хореограф, лауреат трех международных конкурсов, народный артист Украины, судья телевизионного проекта "Танцы со звездами", руководитель "Школы танцев Чапкиса". Был четырежды женат. Четвертая супруга моложе Чапкиса на 51 год – она ровесница его внучки Анны Сафрончик.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами Владимир Зеленский Павел Зибров Дмитрий Гордон
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    Как в Киеве прощались с легендарным хореографом Григорием Чапкисом (фото)