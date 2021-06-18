В сети показали фрагмент перезапуска мультсериала про Чипа и Дейла (видео)

В новом шоу бурундуки будут охотиться за желудями в условиях жизни в современном городском парке

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал видео вступительных титров мультсериала Chip'n'Dale: Park Life про Чипа и Дейла.

Судя по видео, перезапуск шоу расскажет о жизни бурундуков в современном городском парке. В мультсериале также появятся псы Плуто и Батч, в ролике есть и намек на Дональда Дака. Персонажи не будут разговаривать.

Перезапуск будет связан с ранними короткометражками 1940-х годов, в которых бурундуки находились в вечной погоне за желудями, а не были спасателями, какими их многие помнят по популярному мультсериалу «Чип и Дейл спешат на помощь».

Как передает Screen Rant, шоу получит 39 семиминутных эпизодов. Премьера запланирована на 28 июля.

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