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    В сети показали фрагмент перезапуска мультсериала про Чипа и Дейла (видео)

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    В сети показали фрагмент перезапуска мультсериала про Чипа и Дейла (видео)

    В новом шоу бурундуки будут охотиться за желудями в условиях жизни в современном городском парке

    Стриминговый сервис Disney+ опубликовал видео вступительных титров мультсериала Chip'n'Dale: Park Life про Чипа и Дейла.

    Судя по видео, перезапуск шоу расскажет о жизни бурундуков в современном городском парке. В мультсериале также появятся псы Плуто и Батч, в ролике есть и намек на Дональда Дака. Персонажи не будут разговаривать.

    Перезапуск будет связан с ранними короткометражками 1940-х годов, в которых бурундуки находились в вечной погоне за желудями, а не были спасателями, какими их многие помнят по популярному мультсериалу «Чип и Дейл спешат на помощь».

    Как передает Screen Rant, шоу получит 39 семиминутных эпизодов. Премьера запланирована на 28 июля.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: знаменитости Сериал шоу-бизнес
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    В сети показали фрагмент перезапуска мультсериала про Чипа и Дейла (видео)