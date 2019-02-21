Бейонсе и Джей-Зи записали видео с портретом Меган Маркл в образе королевы



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Бейонсе и Джей-Зи

Звезданя пара оригинально выразила благодарность организаторам премии

Одними из лауреатов вчерашней премии BRIT Awards стали 37-летняя Бейонсе и ее 49-летний супруг Джей-Зи - их коллектив The Carters победил в номинации «Лучшая международная группа». Сами они церемонию посетить не смогли, однако свою победу прокомментировали, причем весьма оригинальным способом. Звездная чета записала видеоролик на фоне портрета Меган Маркл, которая изображена на нем в образе королевской особы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyoncé (@beyonce) 20 Фев 2019 в 2:49 PST

«Большое спасибо BRIT Awards за эту честь. Вы всегда меня поддерживали. Спасибо за вашу любовь», - говорит в ролике Бейонсе, на что Джей-Зи отвечает ей «пожалуйста».

«Спасибо британцам за награду в номинации «Лучшая международная группа». Я победила в такой же номинации еще в 2002 году с моими лучшими подругами, Келли и Мишел. В честь месяца афроамериканской истории мы хотим выразить почтение нашей Моне Лизе. Поздравляем с беременностью! Мы желаем вам много радости!», - написала в своем Instagram звезда.

Напомним, недавно пвеица поделилась снимками з праздничной фотосессии ко Дню святого Валентина