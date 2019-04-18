Бейонсе посвятила трогательное эссе Мишель Обаме



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Бейонсе instagram.com/beyonce

37-летняя Бейонсе выразила свою любовь и уважение к бывшей первой леди США в эссе для ежегодной рубрики журнала Times «100 самых влиятельных людей в мире»

Поп-дива рассказала о первой встрече с Мишель Обамой и какое впечатление она на ее произвела. Они познакомились в 2009 году на инаугурации, где выступала артистка. Бейонсе призналась, что была очарована супругой Барака Обамы, ее теплотой, уверенностью и спокойствием.

«На первой нашей встрече, меня обняла теплая, царственная, уверенная в себе женщина, которая обладала обнадеживающим спокойствием в канун исторической первой инаугурации президента Обамы», — написала она.

В своей эссе исполнительница хита «Single Ladys» называет Мишель «маяком надежды». Бейонсе подчеркнула важную роль Обамы как первой в истории афроамериканской первой леди США. Она также отметила, что Мишель использовала свою власть, чтобы улучшить мир вокруг себя, продвигая высшее образование и здоровый образ жизни.

В заключение супруга Джей Зи заявила, что для нее это большая честь лично знать такую «великолепную черную женщину» и она рада, что ее дети живут в мире, где Мишель Обама «сияет как маяк надежды», который вдохновляет нас на то, чтобы быть лучше.

Сама же Обама также тепло отзывается о Бейонсе. В интервью 2016 года она назвала ее милой, умной и креативной, а также назвала ее замечательной матерью.

«Она просто сдержанная леди. У нас вообще много общего, кроме того, что я не умею петь и танцевать», — поделилась Мишель.

Джерело: graziamagazine.ru