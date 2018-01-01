Без гламурных излишеств: Продюсер Ирины Федишин озвучил основные требования райдера певицы

Как оказалось, бытовой райдер артистки не включает в себя наличие бронированного автомобиля и красной ковровой дорожки у входа в отель

Как ранее сообщал Scotch, супруг украинской артистки признался, что гонорар Ирины Федишин – один из самых низких в украинскому шоу-бизнесе. Но при этом, билеты на концерты разлетаются, как горячие пирожки и залы переполнены. В откровенном интервью «Главкому», Виталий Човнык рассказал о бытовом райдере артистки.



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Ирина Федишин

Как оказалось, бытовой райдер артистки не включает в себя наличие бронированного автомобиля и красной ковровой дорожки у входа в отель

Как ранее сообщал Scotch, супруг украинской артистки признался, что гонорар Ирины Федишин – один из самых низких в украинскому шоу-бизнесе. Но при этом, билеты на концерты разлетаются, как горячие пирожки и залы переполнены.

В откровенном интервью «Главкому», Виталий Човнык рассказал о бытовом райдере артистки.

«Наверное, у нас самый простой райдер, который складывается чисто из человеческих пожеланий. Если нас принимает город, нам нужен отель, питание, ну, самое простое, что может быть: вода, салфетки, печенье.. Мы понимаем, что слово «райдер» раздражает людей», - отметил Виталий.

Кстати, самый дешевый билет на концерт Ирины Федишин можно купить всего за 150 грн.

«Я не могу поставить цену на билет, например, 1000 грн и привести такое же шоу, как было в Киеве. У людей просто не будет возможности приобрести билет», - призналась певица.

Полное интервью Ирины Федишин и ее супруга Виталия Човныка читайте здесь.