  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Ирина Билык ответила львовским патриотам, которые хотят сорвать ее концерт

    Артистка опубликовала фото в компании военных, сделанное в ходе концертного тура
    Популярная украинская певица Ирина Билык опубликовала на своей странице в социальной сети совместный снимок с украинскими военными. На фото присутствует 11 людей в форме, лица которых завуалированы, а также сама певица и Ольга Ракицкая, вместе с которой Билык отправилась во всеукраинский тур «Без грима. Лучшее. О любви», сообщает
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 17:38
    • Розсилка
    Ирина Билык и Ольга Ракицкая в компании военных
    Ирина Билык и Ольга Ракицкая в компании военных

    Артистка опубликовала фото в компании военных, сделанное в ходе концертного тура

    Популярная украинская певица Ирина Билык опубликовала на своей странице в социальной сети совместный снимок с украинскими военными. На фото присутствует 11 людей в форме, лица которых завуалированы, а также сама певица и Ольга Ракицкая, вместе с которой Билык отправилась во всеукраинский тур «Без грима. Лучшее. О любви», сообщает «Главком».

    В комментариях подписчица артистки отметила, что авторы публикации правильно поступили, прикрыв лица военных.

    Напомним, ранее Билык рассказала о том, как перечисляет на благотворительность часть средств, заработанных на собственных шоу. В частности, она отметила, что помогает финансово детям воинов, погибших в ходе АТО и переселенцам.

    Таким образом она ответила на претензии львовских патриотов, которые заявляли о своих намерениях сорвать ее концерт во Львове 6 марта.

    Свою агрессию радикалы аргументируют тем, что Билык принимала участие в юбилейном концерте Филиппа Киркорова «в Кремлевском дворце, фактически возле места, где принимаются решения о войне против нашего государства». При этом радикалы уточняют, что артистка должна заявить публично, что Россия – это страна-агрессор, а Крым и Донбасс – это Украина.

    Выступления певицы в рамках гастрольного тура проходят в 33 городах страны.

    Читайте также: Ирину Билык заподозрили в пластической операции на носу.
    Читайте також
    Украинская музыка актриса певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ