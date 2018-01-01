Ирина Билык ответила львовским патриотам, которые хотят сорвать ее концерт

Артистка опубликовала фото в компании военных, сделанное в ходе концертного тура

Популярная украинская певица Ирина Билык опубликовала на своей странице в социальной сети совместный снимок с украинскими военными. На фото присутствует 11 людей в форме, лица которых завуалированы, а также сама певица и Ольга Ракицкая, вместе с которой Билык отправилась во всеукраинский тур «Без грима. Лучшее. О любви», сообщает

ГЛАВКОМ



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Ирина Билык и Ольга Ракицкая в компании военных

Артистка опубликовала фото в компании военных, сделанное в ходе концертного тура

Популярная украинская певица Ирина Билык опубликовала на своей странице в социальной сети совместный снимок с украинскими военными. На фото присутствует 11 людей в форме, лица которых завуалированы, а также сама певица и Ольга Ракицкая, вместе с которой Билык отправилась во всеукраинский тур «Без грима. Лучшее. О любви», сообщает «Главком».

В комментариях подписчица артистки отметила, что авторы публикации правильно поступили, прикрыв лица военных.

Напомним, ранее Билык рассказала о том, как перечисляет на благотворительность часть средств, заработанных на собственных шоу. В частности, она отметила, что помогает финансово детям воинов, погибших в ходе АТО и переселенцам.

Таким образом она ответила на претензии львовских патриотов, которые заявляли о своих намерениях сорвать ее концерт во Львове 6 марта.

Свою агрессию радикалы аргументируют тем, что Билык принимала участие в юбилейном концерте Филиппа Киркорова «в Кремлевском дворце, фактически возле места, где принимаются решения о войне против нашего государства». При этом радикалы уточняют, что артистка должна заявить публично, что Россия – это страна-агрессор, а Крым и Донбасс – это Украина.

Выступления певицы в рамках гастрольного тура проходят в 33 городах страны.