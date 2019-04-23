Без vip-мест и по доступной цене: Святослав Вакарчук планирует провести «демократический концерт»



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Святослав Вакарчук Replyua.net

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук планирует провести концерт в «Экспоцентре Украины» 26 мая

Фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук анонсировал необычный концерт на странице в соцсети Facebook.

«Я здесь шел рядом и подумал, а почему бы здесь не сделать неожиданно концерт группы «Океан Эльзы», например, на День Киева, 26 мая», - отметил Святослав в видеоролике.

Кроме этого, он уточнил, что хочет поставить сцену на 360 градусов, сделать фан-зону, без vip-мест.

«Демократический концерт с демократичными ценами в демократической стране», - заявил певец и добавил, что концерт будет назваться «Океан не молчит».