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    Шоу-биз

    Без vip-мест и по доступной цене: Святослав Вакарчук планирует провести «демократический концерт»

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    Святослав Вакарчук - Без vip-мест и по доступной цене: Святослав Вакарчук планирует провести «демократический концерт»
    Святослав Вакарчук
    Replyua.net

    Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук планирует провести концерт в «Экспоцентре Украины» 26 мая

    Фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук  анонсировал необычный концерт на странице в соцсети Facebook.

    «Я здесь шел рядом и подумал, а почему бы здесь не сделать неожиданно концерт группы «Океан Эльзы», например, на День Киева, 26 мая», - отметил Святослав в видеоролике.

    Кроме этого, он уточнил, что хочет поставить сцену на 360 градусов, сделать фан-зону, без vip-мест.

    «Демократический концерт с демократичными ценами в демократической стране», - заявил певец и добавил, что концерт будет назваться «Океан не молчит».

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