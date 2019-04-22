Победительница «Голос країни-9» Оксана Муха призналась, что не готова переезжать в Киев



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Дан Балан и Оксана Муха

Вчера состоялся финальный этап вокального проекта

В девятом сезоне шоу «Голос країни» победила 37-летняя Оксана Муха из Львова, которую на проекте называли «душой украинского народа». К победе ее привел тренер Дан Балан.

По словам Оксаны, она еще не осознала, что победила и проект подошел к концу.

«Сейчас мне эта статуэтка говорит, что я победила. Я еще в состоянии полудремы. Я очень рада и счастлива, что попала к Дану, что он сразу меня почувствовал. Дан всегда настаивал на украинской песне, хотя, бывало, мнения продюсеров, других людей, которые принимали решения на проекте, расходились. Но он очень сильно меня поддерживал.

Я сейчас понимаю, что это - победа украинской песни в первую очередь. Не могу похвастаться, что у меня какие-то невероятные вокальные данные, я просто пою, и это пение, наверное, доходит до сердец людей.

Спасибо каждому, кто поверил и поддержал меня. Идея рассказать людям о Квитке Цисык, открыть ее имя тем, кто впервые о ней слышит, была важной для меня. Бороться за Квитку мне было действительно приятнее, чем за себя», - призналась Оксана в интервью КП в Украине.

Также победительница проекта отметила, что несмотря на то, что теперь у нее будет квартира в столице, в Киев она еще не готова переезжать.

«Хорошо, когда у тебя есть свой дом в городе. Когда у тебя есть друзья, город тебе не чужой. Когда есть с кем поговорить, к кому прийти за поддержкой или советом. Надеюсь, теперь буду почаще бывать в Киеве, эта квартира будет для меня моим домом в столице.

Но бросить все и переехать только потому, что здесь появилась квартира, пока не готова. Всему свое время. У меня сын ходит в школу, я хочу быть рядом с ним. И город, в котором я живу, меня наполняет, я очень люблю Львов. Где бы я ни ездила, где бы ни путешествовала, каждый раз, когда возвращаюсь домой во Львов, я просто вдыхаю, у меня появляется ощущение какой-то свободы, радости. Мне Львов это дает, город, где мои друзья, семья. Должна быть причина, почему я хочу быть в Киеве, а не потому, что у меня квартира. Мы ведь любим города из-за людей в них», - отметила девушка.