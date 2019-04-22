Сын Тины Кароль поддержал звездную маму в финале «Голоса Країни»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сын Тины Кароль Вениамин

Вениамин прилетел из Лондона в столицу

Украинская певица и тренер проекта «Голос Країни» Тина Кароль во время финала была в зале не одна.

К звездной маме из Лондона прилетел сын Вениамин, который уже долгое время живет и учится в столице Великобритании. До начала прямого эфира финала мальчик успел посидеть на месте мамы в тренерском кресле и сделать несколько фото с Потапом.

Поклонники Тины отметили, что ее сын очень похож на своего покойного отца Евгения Огира.

«Сын – папина копия», "Как на Женю похож... и как он вырос»,- так прокомментировали снимок фолловеры артистки.