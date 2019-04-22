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    Шоу-биз

    Maruv: Родители принимают меня такой, как я есть

    • Розсилка
    Maruv - Maruv: Родители принимают меня такой, как я есть
    Maruv
    facebook.com/MaruvOfficial

    Эпатажная певица проснулась знаменитой после скандала на отборе «Евровидения»

    Но еще задолго до этого украинская певица запомнилась меломанам благодаря своим откровенным образам и клипам.

    Стоит отметить, что экстравагантные луки и своеобразное поведение на сцене не всем пришлось по душе и даже во время Нацотбора на «Евровидение» артистку не раз критиковали. А вот родители Maruv достаточно спокойно реагируют на ее творчество, постановки и наряды.

    «Нормально. Они достаточно нормально реагируют. Я всегда была ребенком, который знал, что хочет. Вот четко знала, что я хочу, шоколадное мороженое - и все. И они мне просто никогда не мешали в этом. Они принимают то, какая я есть», - призналась артистка в программе «Зірковий шлях».

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    Maruv: Родители принимают меня такой, как я есть
    Maruv: Родители принимают меня такой, как я есть
    Maruv: Родители принимают меня такой, как я есть
    Maruv: Родители принимают меня такой, как я есть
    Maruv: Родители принимают меня такой, как я есть
    Maruv: Родители принимают меня такой, как я есть
    Maruv: Родители принимают меня такой, как я есть
    Maruv: Родители принимают меня такой, как я есть
    Maruv: Родители принимают меня такой, как я есть
    Maruv: Родители принимают меня такой, как я есть
    Maruv: Родители принимают меня такой, как я есть
    Maruv: Родители принимают меня такой, как я есть
    Maruv: Родители принимают меня такой, как я есть
    Maruv: Родители принимают меня такой, как я есть
    Maruv: Родители принимают меня такой, как я есть
    Maruv: Родители принимают меня такой, как я есть
    Maruv: Родители принимают меня такой, как я есть
    facebook.com/MaruvOfficial

    Сейчас Maruv слушают во многих странах мира, а ее клипы набирают миллионы просмотров.

    «Турция однозначно. Это Украина, Россия, Беларусь, Казахстан. Очень много у меня поклонников, как выяснилось, в Мексике, в Латинской Америке. Очень много там слушают, клипы смотрят», - рассказала певица.

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