«Евровидение-2021». Солистка Go_A не явилась на вторую репетицию (фото)

Вместо Екатерины на сцену с музыкантами вышла вокалистка из Нидерландов

Вчера, 12 мая в Роттердаме запланировано прошла вторая репетиция представителей Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение 2021» — группы Go_A.

Однако, поскольку стало известно о недомогании солистки Екатерины Павленко, на сцене коллектив выступил без нее. Согласно протоколу она сдала ПЦР-тест на Covid-19, и в качестве меры пресечения пропустила репетицию и пресс-конференцию.

Все остальные члены Go_A получили отрицательный тест на Covid-19 и выступали со статисткой из Нидерландов, которая исполнила партию Катерины.

Но так как репетиция все же прошла без солистки, ее не оценивали представители прессы.

Сейчас Екатерина с нетерпением ждет результаты теста и последующей репетиции.

Напомним, что на днях состоялась первая репетиция группы Go_A на сцене Ahoy Arena в Роттердаме, где уже 18, 20 и 22 мая состоится международный песенный конкурс «Евровидение». Украина должна выступить в первом полуфинале — 18 мая.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.