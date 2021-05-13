Известный клипмейкер стал амбассадором кинофестиваля «Молодость»

50-й Киевский международный кинофестиваль «Молодость» пройдет с 29-го мая по 6 июня

Украинский режиссер и клипмейкер представит международный конкурс короткометражных работ на самом крупном кинофестивале Украины.

В 2006-м году Алан Бадоев дебютировал на «Молодости» как режиссер полнометражного кино. Именно там, после мировой премьеры на Каннском кинофестивале, состоялся первый в Украине показ его фильма «orANGELove». В 2021-м году история и символизм сошлись: фестиваль «Молодость» празднует 50-летие, а Алан Бадоев, добившись колоссального успеха далеко за пределами страны, стал его официальным лицом. Режиссер презентует на «Молодости» программу международного конкурса короткого метра.

По словам Бадоева, «Молодость» всегда вдохновляла студентов и режиссеров, потому что это уникальная возможность показать свой фильм не только украинскому зрителю, но и более широкой публике.

«Кинофестиваль «Молодость» — очень большой тотем украинского кино и в целом — соприкосновение мирового и украинского кинематографа. Это традиции, которые существуют очень давно. «Молодость» — это кофе, общение на разных языках и сообщество людей, которые мыслят и видят кадрами», — комментирует режиссер.

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