Блогерша показала, как добиться осиной талии за две недели, выделив всего 10 минут в день

Девушка уверена, что никто не захочет останавливаться на достигнутом

Фитнес-блогерша Хлоя Тинг поделилась простым лайфхаком, как добиться тонкой талии всего за две недели. Особо ленивых девушка успокоила — тренировка займет всего 10 минут. И в ее словах не приходится сомневаться, ведь на Хлою подписано более 18,4 млн человек только на YouTube. Спортсменка вдохновила их своим примером, когда бросила работу корпоративного статистика в 29 лет и занялась собственным блогом, сообщает Daily Mail.

Спустя пять лет блогерша добивалась небывалых успехов, помогая людям полюбить спорт. Новая тренировка не стала исключением. Она включает в себя 16 разных упражнений, которые длятся в среднем по 30 секунд. «Сначала вам может быть тяжело, но не стоит сдаваться, и тогда ваши старания будут вознаграждены», — поддерживает Хлоя.

Ранее 34-летняя девушка рассказала о своем питании, которое помогает ей оставаться в форме. На своем примере она доказывает, что не стоит отказываться от жареной еды и прочих вкусностей на пути к идеальной фигуре. Например, ее завтрак состоит из яичницы со шпинатом и картофельных оладий, приправленных перцем чили. Главное — чтобы питание было сбалансировано.

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