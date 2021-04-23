Блогерша-толстушка повторила видео модели в бикини и рассмешила сеть

Публикация набрала три миллиона просмотров

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила видео бразильской модели Изабель Гулар (Izabel Goulart) в откровенном образе. Ролик появился на ее странице в Instagram.

На оригинальных кадрах 36-летняя знаменитость выполняет прыжки на скакалке в желтом бикини на территории своего дома. Ее образ дополняют солнцезащитные очки. Барбер в свою очередь попыталась сымитировать действия и образ манекенщицы в похожей локации. Публикация набрала три миллиона просмотров и 400 тысяч лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Celeste Barber (@celestebarber)

Видео рассмешило фанатов блогерши. «Впечатляюще!», «Я прыгаю примерно так же», «Ожидание и реальность», «Одна из твоих лучших пародий», «Ты просто легенда», «Обожаю тебя, Селеста!» — писали они.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.