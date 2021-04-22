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    Интрига раскрыта. Олег Винник рассказал об девушке, с которой познакомился год назад

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    Певец Олег Винник - Интрига раскрыта. Олег Винник рассказал об девушке, с которой познакомился год назад
    Певец Олег Винник
    instagram.com/olegg.vynnyk/

    Артист поделился радостным событием в жизни

    Украинский певец Олег Винник поделился с подписчиками долгожданными новостями. Он записал композицию с юной исполнительницей Элиной Иващенко.

    Об этом артист сообщил фанатам на своей странице в Instagram.

    Начинающую певицу Иващенко Винник назвал «очаровательной девушкой и талантливой вокалисткой».

    «Друзья, одну из интриг раскрыто! Чуть больше года назад я познакомился с очаровательной девушкой, талантливой вокалисткой — Элиной Иващенко, которая со временем стала победительницей «Х-фактора» и «Славянского базара». И сегодня я хочу поддержать ее на музыкальном пути», — сказал Винник.

    Не исключено, что секс-символ украинской эстрады может заняться продюсированием молодой исполнительницы.

    Новая песня Винника и Иващенко называется «Діаманти».

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    Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

    Напомним, что Элина Иващенко участвовала в Национальном отборе на Евровидение, но заняла там только пятое место.

    Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

    Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

    Смотрите, как он выглядит внутри.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес Олег Винник новости
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