Интрига раскрыта. Олег Винник рассказал об девушке, с которой познакомился год назад
Артист поделился радостным событием в жизни
Украинский певец Олег Винник поделился с подписчиками долгожданными новостями. Он записал композицию с юной исполнительницей Элиной Иващенко.
Об этом артист сообщил фанатам на своей странице в Instagram.
Начинающую певицу Иващенко Винник назвал «очаровательной девушкой и талантливой вокалисткой».
«Друзья, одну из интриг раскрыто! Чуть больше года назад я познакомился с очаровательной девушкой, талантливой вокалисткой — Элиной Иващенко, которая со временем стала победительницей «Х-фактора» и «Славянского базара». И сегодня я хочу поддержать ее на музыкальном пути», — сказал Винник.
Не исключено, что секс-символ украинской эстрады может заняться продюсированием молодой исполнительницы.
Новая песня Винника и Иващенко называется «Діаманти».
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Напомним, что Элина Иващенко участвовала в Национальном отборе на Евровидение, но заняла там только пятое место.
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