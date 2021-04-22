Интрига раскрыта. Олег Винник рассказал об девушке, с которой познакомился год назад

Артист поделился радостным событием в жизни

Украинский певец Олег Винник поделился с подписчиками долгожданными новостями. Он записал композицию с юной исполнительницей Элиной Иващенко.

Об этом артист сообщил фанатам на своей странице в Instagram.

Начинающую певицу Иващенко Винник назвал «очаровательной девушкой и талантливой вокалисткой».

«Друзья, одну из интриг раскрыто! Чуть больше года назад я познакомился с очаровательной девушкой, талантливой вокалисткой — Элиной Иващенко, которая со временем стала победительницей «Х-фактора» и «Славянского базара». И сегодня я хочу поддержать ее на музыкальном пути», — сказал Винник.

Не исключено, что секс-символ украинской эстрады может заняться продюсированием молодой исполнительницы.

Новая песня Винника и Иващенко называется «Діаманти».

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Напомним, что Элина Иващенко участвовала в Национальном отборе на Евровидение, но заняла там только пятое место.

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