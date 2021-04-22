Новенькая из «Виа Гры» в слишком тесном платье взбудоражила воображение фанатов (фото)

Артистка похвасталась точеной фигурой

Певица и новая участница группы «Виа Гра» Ксения Попова вызвала фурор в Сети новой пикантной публикацией.

Так, 25-летняя солистка известного трио опубликовала в фотоблоге серию фото, на которых позировала в обтягивающем мини-платье лилового цвета. На снимках, которые артистка сделала в ванной, исполнительница похвасталась точеной фигурой и грудью.

Попова собрала волосы, выпустив передние пряди, и сделала мейк с акцентом на губы. Звезда соблазнительно позировала на камеру, демонстрируя изгибы тела.

Певица решила не комментировать фотографии. А вот ее фаны засыпали кумира комплиментами.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.