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    Новенькая из «Виа Гры» в слишком тесном платье взбудоражила воображение фанатов (фото)

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    Певица и новая участница группы &laquo;Виа Гра&raquo; Ксения Попова - Новенькая из «Виа Гры» в слишком тесном платье взбудоражила воображение фанатов (фото)
    Певица и новая участница группы «Виа Гра» Ксения Попова
    instagram.com/xseniyapopova/

    Артистка похвасталась точеной фигурой

    Певица и новая участница группы «Виа Гра» Ксения Попова вызвала фурор в Сети новой пикантной публикацией.

    Так, 25-летняя солистка известного трио опубликовала в фотоблоге серию фото, на которых позировала в обтягивающем мини-платье лилового цвета. На снимках, которые артистка сделала в ванной, исполнительница похвасталась точеной фигурой и грудью.

    Попова собрала волосы, выпустив передние пряди, и сделала мейк с акцентом на губы. Звезда соблазнительно позировала на камеру, демонстрируя изгибы тела.

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    Новенькая из «Виа Гры» в слишком тесном платье взбудоражила воображение фанатов (фото)
    Новенькая из «Виа Гры» в слишком тесном платье взбудоражила воображение фанатов (фото)
    Новенькая из «Виа Гры» в слишком тесном платье взбудоражила воображение фанатов (фото)
    Новенькая из «Виа Гры» в слишком тесном платье взбудоражила воображение фанатов (фото)
    Новенькая из «Виа Гры» в слишком тесном платье взбудоражила воображение фанатов (фото)
    Новенькая из «Виа Гры» в слишком тесном платье взбудоражила воображение фанатов (фото)
    instagram.com/xseniyapopova/

    Певица решила не комментировать фотографии. А вот ее фаны засыпали кумира комплиментами.

    Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

    Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

    Смотрите, как он выглядит внутри.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес селфи
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