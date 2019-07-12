Блондинка с коротким каре: Кейт Бекинсейл кардинально изменила внешность



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Кейт Бекинсейл instagram.com/katebeckinsale/

Подписчики оказались в недоумении от новой прически любимой актрисы

45-летняя Кейт Бекинсейл удивила поклонников кардинально сменой прически. Актриса готовится к новой роли. Популярная голливудская актриса показала необычный образ – Бекинсейл сделала короткое каре и покрасилась в блондинку. На селфи, опубликованном в Instagram аккаунте Кейт, она сидит в гримерной комнате. На ней белая футболка с черным принтом. У актрисы непривычно ярко накрашены глаза и губы.

Кинодива не пояснила, ее ли это волосы или парик, но уточнила, что готовится к съемкам в новом фильме. Бекинсейл подписала снимок просто: «встряска».

Подписчики оказались в недоумении от новой прически Бекинсейл. «Кейт, что случилось с твоими шикарными волосами?», «Ого! Вот так перемена!» – написали они.

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