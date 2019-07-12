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    Шоу-биз

    Блондинка с коротким каре: Кейт Бекинсейл кардинально изменила внешность

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    <p>Кейт Бекинсейл&nbsp;</p> <p>instagram.com/katebeckinsale/</p> - Блондинка с коротким каре: Кейт Бекинсейл кардинально изменила внешность

    Кейт Бекинсейл 

    instagram.com/katebeckinsale/

    Подписчики оказались в недоумении от новой прически любимой актрисы

    45-летняя Кейт Бекинсейл удивила поклонников кардинально сменой прически. Актриса готовится к новой роли. Популярная голливудская актриса показала необычный образ – Бекинсейл сделала короткое каре и покрасилась в блондинку. На селфи, опубликованном в Instagram аккаунте Кейт, она сидит в гримерной комнате. На ней белая футболка с черным принтом. У актрисы непривычно ярко накрашены глаза и губы.

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    Блондинка с коротким каре: Кейт Бекинсейл кардинально изменила внешность
    Блондинка с коротким каре: Кейт Бекинсейл кардинально изменила внешность
    Блондинка с коротким каре: Кейт Бекинсейл кардинально изменила внешность
    Блондинка с коротким каре: Кейт Бекинсейл кардинально изменила внешность
    Блондинка с коротким каре: Кейт Бекинсейл кардинально изменила внешность
    Блондинка с коротким каре: Кейт Бекинсейл кардинально изменила внешность
    Блондинка с коротким каре: Кейт Бекинсейл кардинально изменила внешность
    Блондинка с коротким каре: Кейт Бекинсейл кардинально изменила внешность
    Блондинка с коротким каре: Кейт Бекинсейл кардинально изменила внешность
    Блондинка с коротким каре: Кейт Бекинсейл кардинально изменила внешность
    Блондинка с коротким каре: Кейт Бекинсейл кардинально изменила внешность
    Блондинка с коротким каре: Кейт Бекинсейл кардинально изменила внешность
    Блондинка с коротким каре: Кейт Бекинсейл кардинально изменила внешность
    Блондинка с коротким каре: Кейт Бекинсейл кардинально изменила внешность
    Блондинка с коротким каре: Кейт Бекинсейл кардинально изменила внешность
    Блондинка с коротким каре: Кейт Бекинсейл кардинально изменила внешность

    Кинодива не пояснила, ее ли это волосы или парик, но уточнила, что готовится к съемкам в новом фильме. Бекинсейл подписала снимок просто: «встряска».

    Подписчики оказались в недоумении от новой прически Бекинсейл. «Кейт, что случилось с твоими шикарными волосами?», «Ого! Вот так перемена!» – написали они.

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    актриса селфи
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