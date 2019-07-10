«Брати Гадюкіни» презентовали сингл, который посвящен всем красивым девушкам



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Композиция получила название «Хто ти?»

Новая композиция легендарной украинской группы «Брати Гадюкіни» написала в стиле самых хитовых песен коллектива - «Роксоляна», «Жовті Стрічки» и «Соломія».

«У меня есть такая особенность - я очень плохо запоминаю лица. Но чувства и эмоции очень долго хранятся в моей голове. Наверное, пришло время не раскидывать камни, а их собирать. Как-то я сказал Игорю: давай напишем песню, в которой соберуться все дирические героини, которые были в творчестве Гадюкиных. Так кто же эта загадочная девушка? Интрига. Но когда мимо меня идет красивая женщина, я мысленно посвящаю эту песню ей», - рассказал Павел Крахмалев.

Стоит отметить, что композиция «Хто ти?» войдет в новый альбом группы «Сміх і Гріх», релиз которого запланирован на осень этого года.

Напомним, что в этом году легендарная украинская группа празднует 30-летие творческой деятельности. За это время «Брати Гадюкіни» отыграли множество концертов и приняли участие в огромном количество фестивалей. Кроме этого, группа выпустила 5 студийных альбомов, 4 концертных альбома и 2 сборника хитов.