  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Брати Гадюкіни» презентовали сингл, который посвящен всем красивым девушкам

    • Розсилка
    «Брати Гадюкіни» презентовали сингл, который посвящен всем красивым девушкам

    Композиция получила название «Хто ти?»

    Новая композиция легендарной украинской группы «Брати Гадюкіни» написала в стиле самых хитовых песен коллектива - «Роксоляна», «Жовті Стрічки» и «Соломія». 

    «У меня есть такая особенность - я очень плохо запоминаю лица. Но чувства и эмоции очень долго хранятся в моей голове. Наверное, пришло время не раскидывать камни, а их собирать. Как-то я сказал Игорю: давай напишем песню, в которой соберуться все дирические героини, которые были в творчестве Гадюкиных. Так кто же эта загадочная девушка? Интрига. Но когда мимо меня идет красивая женщина, я мысленно посвящаю эту песню ей», - рассказал Павел Крахмалев.

    Стоит отметить, что композиция «Хто ти?» войдет в новый альбом группы «Сміх і Гріх», релиз которого запланирован на осень этого года.

    Напомним, что в этом году легендарная украинская группа празднует 30-летие творческой деятельности. За это время «Брати Гадюкіни» отыграли множество концертов и приняли участие в огромном количество фестивалей.  Кроме этого, группа выпустила 5 студийных альбомов, 4 концертных альбома и 2 сборника хитов.

    Читайте також
    Украинская музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ