Наталья Могилевская написала книгу для детей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталья Могилевская

На днях известная певица, продюсер Наталья Могилевская поделилась с поклонниками новостью о том, что в скором времени выйдет в свет её новая книга

Об этом артистка написала в своем Instagram. По словам Натальи Могилевской это будет не просто книга, а настоящий учебник для подростков, которые хотят покорить музыкальный мир.

«Я долго думала о том, как научить и подготовить детей к успешному сценическому будущему. Как не потерять себя, свой талант и тонкую юношескую чувствительность в жестком мире шоу-бизнеса?

Я действительно очень благодарна ученикам из школы Talant School, благодаря вашему развитию и творческим возможностям, я решилась написать книгу - учебник для будущих артистов! Мне хочется с вами делиться не просто своими мыслями и размышлениями, но и практическими советами. Работа над ней уже в разгаре, я очень вдохновлена и горю этим!», - так прокомментировала выход книги Наталья Могилевская.





Наталья Могилевская

Стоит отметить, что ранее украинская певица намекнула, что может принять участие в новом сезоне «Танцев со звездами».

Кстати, большинство поклонников украинской певицы признались, что снова готовы голосовать и поддерживать Могилевскую с ее партнером.

«Наталья, танцуйте! Вы лучшая бальница среди непрофессионалов! А если учесть, извините, возраст, то равных Вам нет! Сезоны с Вашим участием наилучшие! Смотрю с удовольствием!», «Наташенька, танцуйте, пока молодая!», «На ваши танцы можно смотреть вечно. Так что вперёд!», - пишут фолловеры.