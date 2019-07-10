  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Наталья Могилевская написала книгу для детей

    • Розсилка
    Наталья Могилевская - Наталья Могилевская написала книгу для детей
    Наталья Могилевская

    На днях известная певица, продюсер Наталья Могилевская поделилась с поклонниками новостью о том, что в скором времени выйдет в свет её новая книга

    Об этом артистка написала в своем Instagram. По словам Натальи Могилевской это будет не просто книга, а настоящий учебник для подростков, которые хотят покорить музыкальный мир. 

    «Я долго думала о том, как научить и подготовить детей к успешному сценическому будущему. Как не потерять себя, свой талант и тонкую юношескую чувствительность в жестком мире шоу-бизнеса?
    Я действительно очень благодарна ученикам из школы Talant School, благодаря вашему развитию и творческим возможностям, я решилась написать книгу - учебник для будущих артистов! Мне хочется с вами делиться не просто своими мыслями и размышлениями, но и практическими советами. Работа над ней уже в разгаре, я очень вдохновлена и горю этим!», - так прокомментировала выход книги Наталья Могилевская.


    Наталья Могилевская

    Наталья Могилевская

    Стоит отметить, что ранее украинская певица намекнула, что может принять участие в новом сезоне «Танцев со звездами».

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Наталья Могилевская написала книгу для детей
    Наталья Могилевская написала книгу для детей
    Наталья Могилевская написала книгу для детей
    Наталья Могилевская написала книгу для детей
    Наталья Могилевская написала книгу для детей
    Наталья Могилевская написала книгу для детей
    Наталья Могилевская написала книгу для детей
    Наталья Могилевская написала книгу для детей
    Наталья Могилевская написала книгу для детей
    Наталья Могилевская написала книгу для детей
    Наталья Могилевская написала книгу для детей
    Наталья Могилевская написала книгу для детей
    Наталья Могилевская написала книгу для детей

    Кстати, большинство поклонников украинской певицы признались, что снова готовы голосовать и поддерживать Могилевскую с ее партнером.

    «Наталья, танцуйте! Вы лучшая бальница среди непрофессионалов! А если учесть, извините, возраст, то равных Вам нет! Сезоны с Вашим участием наилучшие! Смотрю с удовольствием!», «Наташенька, танцуйте, пока молодая!», «На ваши танцы можно смотреть вечно. Так что вперёд!», - пишут фолловеры.

    Читайте також
    книги Наталья Могилевская Украинская музыка певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ