Maruv записала композицию с афроамериканкой
Украинская певица презентовала хип-хоп версию трека Black Water в дуэте с участнцей группы Fo Sho
Украинская певица Maruv на официальном канале в Youtube представила обновленную обновленную хип-хоп версию трека Black Water из её одноименного дебютного альбома.
Композиция была записана совместно с участницей афроукраинского коллектива Fo Sho – Betty.
По словам Maruv, с Бетти ее связывают дружеские отношения.
«С Бетти работать классно. Мы с ней давно дружим. И когда-то, ещё в Харькове, я с ней занималась танцами, а она со мной – вокалом. Именно с Бэтти я начинала тренировать свое английское произношение, она проверяла на ошибки первые мои тексты. Так что работать вместе для нас – долгожданный опыт и невероятный кайф», – отметила украинская певица.
Стоит отметить, что меломанам пришелся по вкусу новый трек.