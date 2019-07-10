Maruv записала композицию с афроамериканкой



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Украинская певица презентовала хип-хоп версию трека Black Water в дуэте с участнцей группы Fo Sho

Украинская певица Maruv на официальном канале в Youtube представила обновленную обновленную хип-хоп версию трека Black Water из её одноименного дебютного альбома.

Композиция была записана совместно с участницей афроукраинского коллектива Fo Sho – Betty.

По словам Maruv, с Бетти ее связывают дружеские отношения.

«С Бетти работать классно. Мы с ней давно дружим. И когда-то, ещё в Харькове, я с ней занималась танцами, а она со мной – вокалом. Именно с Бэтти я начинала тренировать свое английское произношение, она проверяла на ошибки первые мои тексты. Так что работать вместе для нас – долгожданный опыт и невероятный кайф», – отметила украинская певица.





Стоит отметить, что меломанам пришелся по вкусу новый трек.



