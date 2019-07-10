  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Maruv записала композицию с афроамериканкой

    • Розсилка
    Maruv записала композицию с афроамериканкой

    Украинская певица презентовала хип-хоп версию трека Black Water в дуэте с участнцей группы Fo Sho

    Украинская певица Maruv на официальном канале в Youtube представила обновленную обновленную хип-хоп версию трека Black Water из её одноименного дебютного альбома.

    Композиция была записана совместно с участницей афроукраинского коллектива Fo Sho – Betty. 

    По словам Maruv, с Бетти ее связывают дружеские отношения.

    «С Бетти работать классно. Мы с ней давно дружим. И когда-то, ещё в Харькове, я с ней занималась танцами, а она со мной – вокалом. Именно с Бэтти я начинала тренировать свое английское произношение, она проверяла на ошибки первые мои тексты. Так что работать вместе для нас – долгожданный опыт и невероятный кайф», – отметила украинская певица. 

    Стоит отметить, что меломанам пришелся по вкусу новый трек.

    «Это оргазм, очень кайфовая версия. Завораживает и затягивает!», «Давно искал эту новую версию песни. Спасибо Марув», «Черная девушка похожа на дочь или сестренку Лил Вейна», - пишут пользователи Youtube.


    Читайте також
    Украинская музыка певица Maruv новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ