Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов

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Atlas Weekend-2019 facebook.com/pg/atlasweekend

Самый масштабный украинский музыкальный фестиваль посетили почти 160 тысяч человек

Первый день масштабного фестиваля Atlas Weekend-2019, который прошел в столице, посетили 160 тысячи человек.

По сложившейся традиции, первый день был посвящен украинской музыке и был бесплатным. Главным хедлайнером первого дня стала неподражаемая София Ротару. Также, на многочисленных сценах фестиваля выступили лучшие украинские артисты и группы.

Кроме отличного музыкального наполнения организаторы могут похвастаться и новым рекордом.

«Два человека – это пара, три человека – это команда, а 160 000 человек – это наши любимые Atlas People, которые присоединились к открытию Atlas Weekend 2019», - написали организаторы фестиваля Atlas Weekend-2019 на официальной странице в соцсети Facebook.

Напомним. что в первый день Atlas Weekend-2019 выступили Onuka, Dzidzio, Настя Каменских, Alekseev, Виталий Козловский, Злата Огневич, Alyosha, O.Torvald, Yuko, Khayat, Epolets, Павел Зибров, София Ротару, группа Mozgi и многие другие.

Ну а для тех, кто по каким-то причинам не смог прийти на первый день фестиваля, Scotch публикует фоторепортаж с места событий.

Напомним, что сегодня состоится второй день феста. Меломаны смогут насладиться молодыми и талантливыми Latexfauna и The Elephants, опытной Джамалой и Меловином. Хедлайнером дня станут легендарные Black Eyed Peas.

С полным списком исполнителей, которые сегодня появятся на самом масштабном фестивале Украины, можно ознакомиться на официальном сайте.