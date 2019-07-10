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    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов

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    Atlas Weekend-2019 - Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Atlas Weekend-2019
    facebook.com/pg/atlasweekend

    Самый масштабный украинский музыкальный фестиваль посетили почти 160 тысяч человек

    Первый день масштабного фестиваля Atlas Weekend-2019, который прошел в столице, посетили 160 тысячи человек.

    По сложившейся традиции, первый день был посвящен украинской музыке и был бесплатным. Главным хедлайнером первого дня стала неподражаемая София Ротару. Также, на многочисленных сценах фестиваля выступили лучшие украинские артисты и группы. 

    Кроме отличного музыкального наполнения организаторы могут похвастаться и новым рекордом. 

    «Два человека – это пара, три человека –  это команда, а 160 000 человек –  это наши любимые Atlas People, которые присоединились к открытию Atlas Weekend 2019», - написали организаторы фестиваля Atlas Weekend-2019 на официальной странице в соцсети Facebook.

    Напомним. что в первый день Atlas Weekend-2019 выступили Onuka, Dzidzio, Настя Каменских, Alekseev, Виталий Козловский, Злата Огневич, Alyosha, O.Torvald, Yuko, Khayat, Epolets, Павел Зибров, София Ротару, группа Mozgi  и многие другие.

    Ну а для тех, кто по каким-то причинам не смог прийти на первый день фестиваля, Scotch публикует фоторепортаж с места событий.

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    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    Первый день Atlas Weekend-2019: фестиваль посетило рекордное количество меломанов
    facebook.com/pg/atlasweekend

    Напомним, что сегодня состоится второй день феста. Меломаны смогут насладиться молодыми и талантливыми Latexfauna и The Elephants, опытной Джамалой и Меловином. Хедлайнером дня станут легендарные Black Eyed Peas.

    С полным списком исполнителей, которые сегодня появятся на самом масштабном фестивале Украины, можно ознакомиться на официальном сайте.

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