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    Шоу-биз

    Брэд Питт закрутил роман с дизайнером дешевой бижутерии

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    <p>Брэд Питт&nbsp;</p> <p>Фото: imdb</p> - Брэд Питт закрутил роман с дизайнером дешевой бижутерии

    Брэд Питт 

    Фото: imdb

    С каждым днем девушка становится все более особенным человеком для голливудского красавчика

    55-летний Брэд Питт больше не одинок. Сердце голливудского актера удалось завоевать 50-летней духовной целительнице и ювелирному дизайнеру Сат Хари Халсе. Пара знакома чуть больше года, однако отношения перешли из приятельских в нечто большее сравнительно недавно. По словам источника близкого к актеру, Брэд очарован тем, какая Сат, и считает ее не похожей на остальных женщин.

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    Фото: anygator.com
    Брэд Питт закрутил роман с дизайнером дешевой бижутерии
    Брэд Питт закрутил роман с дизайнером дешевой бижутерии
    Брэд Питт закрутил роман с дизайнером дешевой бижутерии
    Брэд Питт закрутил роман с дизайнером дешевой бижутерии
    Брэд Питт закрутил роман с дизайнером дешевой бижутерии
    Брэд Питт закрутил роман с дизайнером дешевой бижутерии
    Брэд Питт закрутил роман с дизайнером дешевой бижутерии
    Брэд Питт закрутил роман с дизайнером дешевой бижутерии
    Брэд Питт закрутил роман с дизайнером дешевой бижутерии
    Брэд Питт закрутил роман с дизайнером дешевой бижутерии
    Брэд Питт закрутил роман с дизайнером дешевой бижутерии
    Брэд Питт закрутил роман с дизайнером дешевой бижутерии

    «Она более приземленная и менее требовательная чем все те, с кем он был раньше. При этом у нее прекрасный ум и сила духа. Именно этим она и привлекла Брэда», – цитирует инсайдера Us Weekly.

    Пока что между актером и дизайнером нет ничего серьезного. Но для Питта возлюбленна с каждым днем становится все более особенным человеком, и ему нравится проводить с ней время.

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