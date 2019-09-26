Брэд Питт закрутил роман с дизайнером дешевой бижутерии



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Брэд Питт Фото: imdb

С каждым днем девушка становится все более особенным человеком для голливудского красавчика

55-летний Брэд Питт больше не одинок. Сердце голливудского актера удалось завоевать 50-летней духовной целительнице и ювелирному дизайнеру Сат Хари Халсе. Пара знакома чуть больше года, однако отношения перешли из приятельских в нечто большее сравнительно недавно. По словам источника близкого к актеру, Брэд очарован тем, какая Сат, и считает ее не похожей на остальных женщин.

«Она более приземленная и менее требовательная чем все те, с кем он был раньше. При этом у нее прекрасный ум и сила духа. Именно этим она и привлекла Брэда», – цитирует инсайдера Us Weekly.

Пока что между актером и дизайнером нет ничего серьезного. Но для Питта возлюбленна с каждым днем становится все более особенным человеком, и ему нравится проводить с ней время.