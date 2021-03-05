Бужинская засветила эффектные выпуклости в пиджаке на голое тело (фото)

Артистка поделилась пикантными фотографиями

Украинская певица Екатерина Бужинская в боди засветила пышная грудь и длинные ножки, вновь поделилась провокационными фото.

На странице в Инстаграме исполнительница разместила фотографии, на которых предстоит с вечерним макияжем в белом костюме. Пиджак артистка надела на голое тело. Позировала Екатерина фотографу так, что несколько засветила обнаженный бюст.

Под снимками Бужинская поразмыслила на тему того, что мужчины могут подарить своим любимым женщинам на 8 Марта:

«8 марта неумолимо приближается. Многие мужчины ломают голову и не представляют, как удивить свою любимую, что ей подарить? Давайте посоветуем — чего мы, женщины, ждем и каким должен быть этот день. Оказывается, нас легко можно порадовать: букет, небольшой подарок, ужин (пусть и не в ресторане, а приготовленный вдвоем). Влюбленные глаза, несколько умелых комплиментов и бесконечное восхищение. Все это действует безотказно. На всех женщин», - заметила Бужинская.

В свою очередь, фанаты не стали ждать 8 Марта и уже сейчас наделали комплиментов Екатерине под фотографиями:

«Самая красивая женщина в мире», «Весна в твоих глазах, лето в характере. Стиль в образе и женственность в каждом жесте», «Магнетический взгляд! Очаровательная женщина!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.