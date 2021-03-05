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    Бужинская засветила эффектные выпуклости в пиджаке на голое тело (фото)

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    Украинская певица Екатерина Бужинская - Бужинская засветила эффектные выпуклости в пиджаке на голое тело (фото)
    Украинская певица Екатерина Бужинская
    instagram.com/buzhynska/

    Артистка поделилась пикантными фотографиями

    Украинская певица Екатерина Бужинская в боди засветила пышная грудь и длинные ножки, вновь поделилась провокационными фото.

    На странице в Инстаграме исполнительница разместила фотографии, на которых предстоит с вечерним макияжем в белом костюме. Пиджак артистка надела на голое тело. Позировала Екатерина фотографу так, что несколько засветила обнаженный бюст.

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    Бужинская засветила эффектные выпуклости в пиджаке на голое тело (фото)
    Бужинская засветила эффектные выпуклости в пиджаке на голое тело (фото)
    Бужинская засветила эффектные выпуклости в пиджаке на голое тело (фото)
    Бужинская засветила эффектные выпуклости в пиджаке на голое тело (фото)
    instagram.com/buzhynska/

    Под снимками Бужинская поразмыслила на тему того, что мужчины могут подарить своим любимым женщинам на 8 Марта:

    «8 марта неумолимо приближается. Многие мужчины ломают голову и не представляют, как удивить свою любимую, что ей подарить? Давайте посоветуем — чего мы, женщины, ждем и каким должен быть этот день. Оказывается, нас легко можно порадовать: букет, небольшой подарок, ужин (пусть и не в ресторане, а приготовленный вдвоем). Влюбленные глаза, несколько умелых комплиментов и бесконечное восхищение. Все это действует безотказно. На всех женщин», - заметила Бужинская.

    В свою очередь, фанаты не стали ждать 8 Марта и уже сейчас наделали комплиментов Екатерине под фотографиями:

    «Самая красивая женщина в мире», «Весна в твоих глазах, лето в характере. Стиль в образе и женственность в каждом жесте», «Магнетический взгляд! Очаровательная женщина!», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

    Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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