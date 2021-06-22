«Холостячка» Мишина в купальнике на яхте показала всю свою обольстительность (фото)

Актриса поделилась пикантными фото

Известная украинская актриса и героиня первого сезона шоу «Холостячка» Ксения Мишина, которая на днях отпраздновала день рождения, продолжает наслаждаться отдыхом на родине — в Крыму.

Так, звезда на своей странице в Инстаграме опубликовала фото, сделанные во время ее морской прогулки на яхте.

На снимках звезда лежа на палубе позирует в купальнике эротично изогнувшись на закате.

«Заметила недавно такую закономерность... Если что-то идет не так, если вас пытаются вывести из равновесия, высосать энергию, рядом всегда есть то, чем в эту же минуту вы можете наполниться, вдохновиться... Те обычные вещи, пейзажи и «простота», которые мы привыкли не замечать! У нас всегда есть выбор как реагировать и на что тратить себя и свою энергию!», — отметила в фото звезда.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.