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    «Холостячка» Мишина в купальнике на яхте показала всю свою обольстительность (фото)

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    Известная украинская актриса и героиня первого сезона шоу &laquo;Холостячка&raquo; Ксения Мишина - «Холостячка» Мишина в купальнике на яхте показала всю свою обольстительность (фото)
    Известная украинская актриса и героиня первого сезона шоу «Холостячка» Ксения Мишина
    instagram.com/misha.k.ua/

    Актриса поделилась пикантными фото

    Известная украинская актриса и героиня первого сезона шоу «Холостячка» Ксения Мишина, которая на днях отпраздновала день рождения, продолжает наслаждаться отдыхом на родине — в Крыму.

    Так, звезда на своей странице в Инстаграме опубликовала фото, сделанные во время ее морской прогулки на яхте.

    На снимках звезда лежа на палубе позирует в купальнике эротично изогнувшись на закате.

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    «Холостячка» Мишина в купальнике на яхте показала всю свою обольстительность (фото)
    «Холостячка» Мишина в купальнике на яхте показала всю свою обольстительность (фото)
    instagram.com/misha.k.ua/

    «Заметила недавно такую закономерность... Если что-то идет не так, если вас пытаются вывести из равновесия, высосать энергию, рядом всегда есть то, чем в эту же минуту вы можете наполниться, вдохновиться... Те обычные вещи, пейзажи и «простота», которые мы привыкли не замечать! У нас всегда есть выбор как реагировать и на что тратить себя и свою энергию!», — отметила в фото звезда.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    «Холостячка» Мишина в купальнике на яхте показала всю свою обольстительность (фото)