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    Шоу-биз

    Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон тайно дружат уже три года

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    Брэд Питт и Дженнифер Энистон - Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон тайно дружат уже три года
    Брэд Питт и Дженнифер Энистон

    Звезды возобновили отношения после смерти матери актрисы

    Близкие к Дженнифер Энистон источники объяснили одну из самых обсуждаемых новостей последних дней, почему Брэд Питт появился на праздновании 50-летия актрисы. Оказалось, что бывшие муж и жена давно в хороших отношениях, они дружат уже около трех лет, не афишируя это, передает Cosmopolitan.

    Источники рассказали о тайной дружбе знаменитостей, которые расстались еще в 2005 году. Оказалось, что бывшие супруги снова стали нормально общаться после того, как умерла мать Дженнифер. В тот момент Брэд Питт решил прийти на помощь Энистон и пара стала снова проводить время вместе, правда, уже без намека на романтику, просто в качестве друзей.

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    Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон тайно дружат уже три года
    Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон тайно дружат уже три года
    Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон тайно дружат уже три года
    Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон тайно дружат уже три года
    Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон тайно дружат уже три года
    Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон тайно дружат уже три года
    Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон тайно дружат уже три года
    Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон тайно дружат уже три года
    Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон тайно дружат уже три года
    Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон тайно дружат уже три года
    Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон тайно дружат уже три года

    Как утверждают источники, Энистон была очень тронута тем, что бывший муж нашел время и смог в непростой период быть рядом. Это легло в основу их новых отношений. По некоторым данным, Энистон даже была готова встать на защиту Брэда Питта при его разводе с Анджелиной Джоли, когда решался вопрос об опеке над детьми. Источники рассказали, что из-за того, что бывшие супруги не слишком распространяются о своем общении, на праздновании юбилея Энистон сначала Брэд Питт чувствовал себя неловко, но в итоге он расслабился и хорошо провел время.

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