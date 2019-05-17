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    Шоу-биз

    Бывший муж Хлои Кардашьян признался, что переспал с двумя тысячами женщин

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    Бывший муж Хлои Кардашьян признался, что переспал с двумя тысячами женщин

    Многочисленные измены стали причиной развода с Хлои Кардашьян

    39-летний баскетболист Ламар Одом откровенно рассказал о своей слабости к женщинам и увлечении наркотиками. Баскетболист заявил, что он долгие годы был сексуальным маньяком, в постели которого побывало около двух тысяч женщин. При этом баскетболист признался, что имел регулярные интимные отношения со стриптизершами и проститутками.

     «Я был одержим сексом, сколько себя помню… Я сексуально зависим. Стриптизерш было слишком много. Для меня не было большой проблемой заплатить за секс. Я часто делал это. Я никогда не относился к таким женщинам плохо», - рассказал Ламар.

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    Бывший муж Хлои Кардашьян признался, что переспал с двумя тысячами женщин
    Бывший муж Хлои Кардашьян признался, что переспал с двумя тысячами женщин
    Бывший муж Хлои Кардашьян признался, что переспал с двумя тысячами женщин
    Бывший муж Хлои Кардашьян признался, что переспал с двумя тысячами женщин
    Бывший муж Хлои Кардашьян признался, что переспал с двумя тысячами женщин
    Бывший муж Хлои Кардашьян признался, что переспал с двумя тысячами женщин
    Бывший муж Хлои Кардашьян признался, что переспал с двумя тысячами женщин
    Бывший муж Хлои Кардашьян признался, что переспал с двумя тысячами женщин
    Бывший муж Хлои Кардашьян признался, что переспал с двумя тысячами женщин
    Бывший муж Хлои Кардашьян признался, что переспал с двумя тысячами женщин

    Баскетболист признал, что за время четырехлетнего брака с Хлои Кардашьян он часто ей изменял. Даже будучи семейным человеком, он не мог отказаться от своей привычки иметь постоянные интимные отношения с разными женщинами.

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