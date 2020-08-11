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    Шоу-биз

    Cамая сексуальная миллиардерша отметила 23-летие в корсете с бриллиантами (фото)

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    Миллиардерша Кайли Дженнер - Cамая сексуальная миллиардерша отметила 23-летие в корсете с бриллиантами (фото)
    Миллиардерша Кайли Дженнер
    instagram.com/kyliejenner/

    Наряд был украшен бриллиантами

    Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян и предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, показала снимки, сделанные во время празднования ее дня рождения. Публикации во вторник, 11 августа, появились в ее Instagram-аккаунте.

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    Cамая сексуальная миллиардерша отметила 23-летие в корсете с бриллиантами (фото)
    Cамая сексуальная миллиардерша отметила 23-летие в корсете с бриллиантами (фото)
    instagram.com/kyliejenner/

    Бизнесвумен отметила свое 23-летие в сатиновом облегающем платье-корсете пудрово-розового цвета. Наряд был украшен бриллиантами, которые располагались на его верхней части в виде римских цифр XXIII. Такое же число из страз было нанесено с левой стороны над ее грудью. «Спасибо, боже, за еще один год. За все победы и уроки... Я готова ко всему и благодарна за каждого из вас», — написала Дженнер.

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