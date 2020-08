Умер продюсер легендарной рок-группы Deep Purple

Причина смерти не уточняется

Умер продюсер групп Deep Purple и Iron Maiden Мартин Берч. Об этом бывший вокалист Deep Purple Дэвид Ковердейл сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«С большой тяжестью в сердце я подтверждаю, что мой очень дорогой друг и продюсер Мартин Берч скончался. Мартин был огромной частью моей жизни, помогал мне с нашей первой встречи до Slide It В. Мои мысли и молитвы сейчас с его семьей, друзьями и поклонникам», — написал музыкант.

Он не уточнил причину смерти. Британскому продюсеру был 71 год.

It is with a very heavy heart I’ve just had verified my very dear friend & producer Martin Birch has passed away...Martin was a huge part of my life...helping me from the first time we met through until Slide It In...Mt thoughts & prayers to his family, friends & fans... pic.twitter.com/J4UyDiG9zR