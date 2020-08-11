Умер продюсер легендарной рок-группы Deep Purple



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продюсер групп Deep Purple и Iron Maiden Мартин Берч

Причина смерти не уточняется

Умер продюсер групп Deep Purple и Iron Maiden Мартин Берч. Об этом бывший вокалист Deep Purple Дэвид Ковердейл сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«С большой тяжестью в сердце я подтверждаю, что мой очень дорогой друг и продюсер Мартин Берч скончался. Мартин был огромной частью моей жизни, помогал мне с нашей первой встречи до Slide It В. Мои мысли и молитвы сейчас с его семьей, друзьями и поклонникам», — написал музыкант.

Он не уточнил причину смерти. Британскому продюсеру был 71 год.

It is with a very heavy heart I’ve just had verified my very dear friend & producer Martin Birch has passed away...Martin was a huge part of my life...helping me from the first time we met through until Slide It In...Mt thoughts & prayers to his family, friends & fans... pic.twitter.com/J4UyDiG9zR — David Coverdale (@davidcoverdale) August 9, 2020

Мартин Берч родился 27 декабря 1948 года. До 1970-х годов он работал звукоинженером, а затем начал продюсировать музыкальные альбомы, специализируясь на роке и хеви-метале. Он сотрудничал не только с Deep Purple и Iron Maiden, но также с целым рядом других известных групп и артистов. Среди них — Fleetwood Mac, Black Sabbath, Blue Öyster Cult и Гэри Мур. В 1992 году Берч завершил свою музыкальную деятельность.

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