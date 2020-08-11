Оля Полякова и ее продюсер создали профсоюз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Официальный документ о государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины получили председатель Профсоюза продюсер Михаил Ясинский, заместитель председателя Профсоюза и правовед Анна Степаненко, а также популярная украинская певица Оля Полякова, к

В планах Украинского музыкального профсоюза разработка программы развития музыкальной индустрии на 5 лет

23 июня 2020 было проведено учредительное собрание Всеукраинского музыкального профсоюза, который объединил известных артистов и продюсеров. Официальный документ о государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины получили председатель Профсоюза продюсер Михаил Ясинский, заместитель председателя Профсоюза и правовед Анна Степаненко, а также популярная украинская певица Оля Полякова, которая является членом правления

Работа по созданию профильной организации велась давно, но острая необходимость в ней возникла именно из-за введения карантинных мероприятий, когда вся музыкальная индустрия остановила свою деятельность на неопределенный срок. Это ускорило объединение представителей творческих профессий, которые собираются предложить государству конкретный план развития отрасли, которая имеет большой экономический и культурный потенциал.

В планах Украинского музыкального профсоюза разработка программы развития музыкальной индустрии на 5 лет, которая будет предложена государстве.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы.

Если бы в мире кошек существовала премия за самое эмоциональное поведение, то эти шерстяные точно были бы в списке номинантов. Начиная с уличного кота, притворяющегося ранеными, и заканчивая реакцией кошки на новость о беременности — мы собрали для вас самые смешные фото животных, которые своим поведением заслужили титул королей драмы.