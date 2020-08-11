«Слишком горячо». Сексуальная Тина Кунаки в купальнике стала королевой пляжа (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

23-летняя модель Тина Кунаки отдыхает на популярном греческом курорте instagram.com/tinakunakey

«Провоцируешь мужчин, прекрасная девушка!» - восторженно высказались фолловеры

Молодая жена 53-летнего Венсана Касселя устроила пикантный фотосет на острове Миконос. Компанию миниатюрной красотке составил брат Закари, который младше ее на четыре года. Тина снялась на яхте, во время прогулки по Эгейскому морю.

Избранница французского актера предстала в желтом мини-бикини на завязках. Инстадива томно позировала под лучами солнца. Она снялась с разведенными в стороны ногами. Красок кадру добавил коктейль в тон одежде.

«Опасно так позировать», «Слишком горячо», «А братец почти такой же красивый, как и ты!», «Дерзкая, знойная стройняшка!», «Шикарная у тебя фигура, ни грамма целлюлита и жира», «Бессовестно идеальная, и гены хорошие братцу передались», «Ты в крутой форме», «Мальчишка секси, дашь телефончик?», «Шоколадный загар у вас, оба очень яркие», «Провоцируешь мужчин, прекрасная девушка!» - восторженно высказались фолловеры.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы.

Если бы в мире кошек существовала премия за самое эмоциональное поведение, то эти шерстяные точно были бы в списке номинантов. Начиная с уличного кота, притворяющегося ранеными, и заканчивая реакцией кошки на новость о беременности — мы собрали для вас самые смешные фото животных, которые своим поведением заслужили титул королей драмы.