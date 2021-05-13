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    Черненькая из «Алиби» в бикини засветила роскошную фигуру (фото)

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    Участница дуэта The Alibi Sisters Анна Завальская - Черненькая из «Алиби» в бикини засветила роскошную фигуру (фото)
    Участница дуэта The Alibi Sisters Анна Завальская
    instagram.com/anna_zavalskaya/

    Артистка засыпала Сеть снимками с отдыха

    Участница дуэта The Alibi Sisters Анна Завальская, которая отдыхает в Египте, засыпала Сеть снимками с отдыха.

    На своей странице в Instagram звезда опубликовала очередное фото, на котором продемонстрировала фигуру в бикини.

    На снимке Анна в открытом черном бикини позировала, держась за забор и щеголяя кубиками накаченный прессу.

    «Ладно, отписывайтесь ...», — шутливо подписала снимок певица.

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    Черненькая из «Алиби» в бикини засветила роскошную фигуру (фото)
    Черненькая из «Алиби» в бикини засветила роскошную фигуру (фото)
    Черненькая из «Алиби» в бикини засветила роскошную фигуру (фото)
    Черненькая из «Алиби» в бикини засветила роскошную фигуру (фото)
    Черненькая из «Алиби» в бикини засветила роскошную фигуру (фото)
    Черненькая из «Алиби» в бикини засветила роскошную фигуру (фото)
    instagram.com/anna_zavalskaya/

    Поклонники оценили фигуру артистки отметив ее потрясающую физическую форму.

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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