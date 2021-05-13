Черненькая из «Алиби» в бикини засветила роскошную фигуру (фото)

Артистка засыпала Сеть снимками с отдыха

Участница дуэта The Alibi Sisters Анна Завальская, которая отдыхает в Египте, засыпала Сеть снимками с отдыха.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала очередное фото, на котором продемонстрировала фигуру в бикини.

На снимке Анна в открытом черном бикини позировала, держась за забор и щеголяя кубиками накаченный прессу.

«Ладно, отписывайтесь ...», — шутливо подписала снимок певица.

Поклонники оценили фигуру артистки отметив ее потрясающую физическую форму.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.