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    Музыкальная премия Yuna-2021 назвала имена лауреатов

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    Музыкальная премия Yuna-2021 назвала имена лауреатов

    Артисты получили премии в 17 номинациях

    Вчера, в столичном дворце «Украина» 10-я юбилейная церемония вручения премии Yuna -2021. В связи с пандемией и карантином мероприятие было пернесений несколько раз, но наконец все же состоялся, однако с соблюдением всех норм защиты.

    Полный список победителей премии:

    Лучшая песня на другом языке: Make It Rain Champagne — Верка Сердючка

    Лучший электронный хит: Bonfire — Tvorchi

    Лучшая исполнительница: alyona alyona

    Лучший эстрадный хит: «По кайфу» — Олег Кензов

    Лучший поп-группа: Tvorchi

    Лучшая рок-группа: The Hardkiss

    Лучший дуэт/коллаборация: Тина Кароль и Юлия Санина – «Вільна»

    Открытие года: Lida Lee

    Лучший видеоклип: ТНМК – "Історія України за 5 Хвилин"

    Лучший исполнитель: Monatik

    Лучший хип-хоп-хит: «Гори» - alyona alyona и Kalush

    Лучший альбом: 13 waves – Tvorchi

    Лучшая песня к фильму: «Вільна» - Тина Кароль и Юлия Санина, фильм «Віддана»

    Лучший менеджмент артиста: Егор Кирьянов - The Hardkiss; Ирина Монатик - Monatik

    Лучшее концертное шоу: The Hardkiss – The Hardkiss. Акустика

    Специальная премия за вклад в развитие музыкальной индустрии: Тина Кароль

    Другой формат: DakhaBrakha

    Лучшая песня: «Дежавю» – Артем Пивоваров

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: знаменитости Монатик Тина Кароль шоу-бизнес
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