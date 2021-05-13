Музыкальная премия Yuna-2021 назвала имена лауреатов

Артисты получили премии в 17 номинациях

Вчера, в столичном дворце «Украина» 10-я юбилейная церемония вручения премии Yuna -2021. В связи с пандемией и карантином мероприятие было пернесений несколько раз, но наконец все же состоялся, однако с соблюдением всех норм защиты.

Полный список победителей премии:

Лучшая песня на другом языке: Make It Rain Champagne — Верка Сердючка

Лучший электронный хит: Bonfire — Tvorchi

Лучшая исполнительница: alyona alyona

Лучший эстрадный хит: «По кайфу» — Олег Кензов

Лучший поп-группа: Tvorchi

Лучшая рок-группа: The Hardkiss

Лучший дуэт/коллаборация: Тина Кароль и Юлия Санина – «Вільна»

Открытие года: Lida Lee

Лучший видеоклип: ТНМК – "Історія України за 5 Хвилин"

Лучший исполнитель: Monatik

Лучший хип-хоп-хит: «Гори» - alyona alyona и Kalush

Лучший альбом: 13 waves – Tvorchi

Лучшая песня к фильму: «Вільна» - Тина Кароль и Юлия Санина, фильм «Віддана»

Лучший менеджмент артиста: Егор Кирьянов - The Hardkiss; Ирина Монатик - Monatik

Лучшее концертное шоу: The Hardkiss – The Hardkiss. Акустика

Специальная премия за вклад в развитие музыкальной индустрии: Тина Кароль

Другой формат: DakhaBrakha

Лучшая песня: «Дежавю» – Артем Пивоваров

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.