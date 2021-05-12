Победительница «Танцев со звездами» в купальнике показала фигуру после вторых родов (фото)

Танцовщица позировала в коричневом бикини среди морских волн

Хореограф и победительница шестого сезона шоу «Танцы со звездами» Илона Гвоздева вместе с семьей отдыхает в Турции. Она с удовольствием загорает и купается, не забывая баловать поклонников жаркими кадрами. Так, танцовщица устроила соблазнительную фотосессию в купальнике и показала, как выглядит ее фигура после рождения второго ребенка.

Эффектными фото Илона поделилась на своей странице в Instagram.

Танцовщица позировала в коричневом бикини среди морских волн, томно резвясь в воде. Мокрые волосы и тело придают кадрам особой чувственности и сексуальности, а фигура звезды выглядит уже довольно подтянутой. Всего 7 месяцев назад она стала мамой во второй раз - Гвоздева родила сына Доминика.

«Становясь старше, я не хочу казаться моложе, я хочу быть счастливее...» - подписала снимки Илона.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.