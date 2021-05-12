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    Победительница «Танцев со звездами» в купальнике показала фигуру после вторых родов (фото)

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    Хореограф и победительница шестого сезона шоу &laquo;Танцы со звездами&raquo; Илона Гвоздева - Победительница «Танцев со звездами» в купальнике показала фигуру после вторых родов (фото)
    Хореограф и победительница шестого сезона шоу «Танцы со звездами» Илона Гвоздева

    Танцовщица позировала в коричневом бикини среди морских волн

    Хореограф и победительница шестого сезона шоу «Танцы со звездами» Илона Гвоздева вместе с семьей отдыхает в Турции. Она с удовольствием загорает и купается, не забывая баловать поклонников жаркими кадрами. Так, танцовщица устроила соблазнительную фотосессию в купальнике и показала, как выглядит ее фигура после рождения второго ребенка.

    Эффектными фото Илона поделилась на своей странице в Instagram.

    Танцовщица позировала в коричневом бикини среди морских волн, томно резвясь в воде. Мокрые волосы и тело придают кадрам особой чувственности и сексуальности, а фигура звезды выглядит уже довольно подтянутой. Всего 7 месяцев назад она стала мамой во второй раз - Гвоздева родила сына Доминика.

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    Победительница «Танцев со звездами» в купальнике показала фигуру после вторых родов (фото)
    Победительница «Танцев со звездами» в купальнике показала фигуру после вторых родов (фото)
    Победительница «Танцев со звездами» в купальнике показала фигуру после вторых родов (фото)
    Победительница «Танцев со звездами» в купальнике показала фигуру после вторых родов (фото)
    Победительница «Танцев со звездами» в купальнике показала фигуру после вторых родов (фото)
    Победительница «Танцев со звездами» в купальнике показала фигуру после вторых родов (фото)
    Победительница «Танцев со звездами» в купальнике показала фигуру после вторых родов (фото)

    «Становясь старше, я не хочу казаться моложе, я хочу быть счастливее...» - подписала снимки Илона.

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами самые сексуальные шоу-бизнес
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