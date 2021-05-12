Самые необычные обручальные кольца звезд (фото)

Бриллианты, жемчуг и ручная работа, или как звезды выбирают символы любви и верности

Эпатировать публику можно не только громкими разводами и новыми романами. Звезды умеют удивить фанатов даже выбором обручального кольца. Самые необычные из них в нашей подборке.

Эмма Стоун

Звезда «Человека-паука» обручилась со своим возлюбленным, режиссером Дейвом Маккери, в конце 2019 года. Тогда в своем Instagram актриса показала удивительной красоты кольцо.

Работа японских ювелиров, которые создали шедевр, стоила жениху Эммы около 5 тысяч долларов. На руке звезды красуется «снежинка» из жемчуга, обрамленная россыпью бриллиантов.

Ариана Гранде

На безымянном пальце звезда носит кольцо из розового золота с огромным овальным бриллиантом в обрамлении из платины. Особую эмоциональность в украшение привносит жемчужинка, которая когда-то красовалась на кольце бабушки Арианы.

Такой шикарный подарок певице преподнес ее жених, Далтон Гомес. Изготовленное по индивидуальному заказу кольцо обошлось возлюбленному звезды в кругленькую сумму.

Жасмин Тукс

Ангел Victoria’s Secret также порадовала не только фанатов, но и ювелиров необычным обручальным кольцом. О своей помолвке с 30-летним Хуаном Давидом Борреро модель объявила в Instagram, похваставшись подарком возлюбленного.

Украшение с овальным бриллиантом в 7 карат изготовлено на заказ, а его примерная стоимость — 250 тысяч долларов.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.