«Чертовка, ты горяча!»: Рита Ора снялась в прозрачном платье на голое тело (фото)



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Певица Рита Ора instagram.com/ritaora/

Исполнительница отвлеклась на «быструю фотосессию» во время работы в студии звукозаписи

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась серией снимков в откровенном наряде без бюстгальтера и удивила поклонников. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети фото 29-летняя знаменитость позирует в прозрачном платье на полуголое тело, через которое просвечивает черное белье. Наряд люксового бренда Gucci оформлен принтом в виде монограммы марки. Также на Оре — клетчатый пиджак, темные капроновые колготки и грубые сапоги черного цвета. Свой образ она дополнила множеством аксессуаров: кольцами, подвесками, серьгами и браслетами.

В подписи к публикации, которая набрала больше 345 тысяч лайков, исполнительница отметила, что отвлеклась на «быструю фотосессию» во время работы в студии звукозаписи. Фанаты оценили ее внешний вид в комментариях. «Можешь ли ты, пожалуйста, научить меня быть такой же прелестной», «Прическа невероятная!», «Сногсшибательна», «Мне нравятся твои ботинки», «Черт возьми, ты горяча», — высказывались они.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.