  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Чертовка, ты горяча!»: Рита Ора снялась в прозрачном платье на голое тело (фото)

    • Розсилка
    Певица Рита Ора - «Чертовка, ты горяча!»: Рита Ора снялась в прозрачном платье на голое тело (фото)
    Певица Рита Ора
    instagram.com/ritaora/

    Исполнительница отвлеклась на «быструю фотосессию» во время работы в студии звукозаписи

    Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась серией снимков в откровенном наряде без бюстгальтера и удивила поклонников. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенных в сети фото 29-летняя знаменитость позирует в прозрачном платье на полуголое тело, через которое просвечивает черное белье. Наряд люксового бренда Gucci оформлен принтом в виде монограммы марки. Также на Оре — клетчатый пиджак, темные капроновые колготки и грубые сапоги черного цвета. Свой образ она дополнила множеством аксессуаров: кольцами, подвесками, серьгами и браслетами.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    «Чертовка, ты горяча!»: Рита Ора снялась в прозрачном платье на голое тело (фото)
    «Чертовка, ты горяча!»: Рита Ора снялась в прозрачном платье на голое тело (фото)
    «Чертовка, ты горяча!»: Рита Ора снялась в прозрачном платье на голое тело (фото)
    instagram.com/ritaora/

    В подписи к публикации, которая набрала больше 345 тысяч лайков, исполнительница отметила, что отвлеклась на «быструю фотосессию» во время работы в студии звукозаписи. Фанаты оценили ее внешний вид в комментариях. «Можешь ли ты, пожалуйста, научить меня быть такой же прелестной», «Прическа невероятная!», «Сногсшибательна», «Мне нравятся твои ботинки», «Черт возьми, ты горяча», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

     Читайте также: Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies