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    Шоу-биз

    Пышногрудая и беременная Мерьем Узерли похвасталась фигурой (фото)

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    <p>37-летняя актриса Мерьем Узерли появилась в стильном образе</p> <div></div> - Пышногрудая и беременная Мерьем Узерли похвасталась фигурой (фото)

    37-летняя актриса Мерьем Узерли появилась в стильном образе

    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Немецко-турецкая актриса подчеркнула достоинства стройной фигуры

    Звезда сериала «Великолепный век», 37-летняя актриса Мерьем Узерли, наслаждается ожиданием ребенка. Теледива призналась, что у ее старшей дочери Лары появится сестра. Однако беременность не мешает Мерьем экспериментировать со стилями или обращаться к своим состоявшимся опытам с ними.

    Узерли предстала перед поклонниками в образе total black. На артистке было элегантное платье, которое состояло из полупрозрачного кружевного корсета, подчеркнувшего ее пышное декольте, а также рукавов-фонариков и юбки свободного кроя. Наряд выделил изящные плечи и шею звезды.

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    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Поклонники восхитились красотой Мерьем. «Мы любим вас!», «Неземная красавица», «Шикарная», «Красивая и талантливая», «Лучик солнца», «Ох, красотка. Обожаем!», «Как всегда прекрасна», «Насколько же вы великолепны», «Я люблю тебя, королева ночи!», «Сексуальная и обворожительная», «Красота, нет слов!», «Самая красивая девушка в мире», — высказались фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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