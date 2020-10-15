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    Шоу-биз

    Светлана Лобода повредила копчик и оказалась в больнице

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    Певица Светлана Лобода - Светлана Лобода повредила копчик и оказалась в больнице
    Певица Светлана Лобода
    Кадр: @lobodaofficial

    Исполнительнице потребовались обследование и МРТ

    Украинская певица Светлана Лобода оказалась в Боткинской больнице в Москве. Об этом она сообщила в сторис в Instagram.

    Исполнительнице потребовались обследование и МРТ, так как она повредила копчик. «Каблуки, танцы, интенсивные нагрузки, перегруз», — пояснила артистка.

    Она поблагодарила всех поклонников за беспокойство. «Так, мои хорошие, все хорошо, сегодня уже буду прыгать», — написала Лобода.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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