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    Шоу-биз

    Данилко заподозрил Россию в провале Меловина на Евровидении-2018 (видео)

    • Розсилка
    Данилко заподозрил Россию в провале Меловина на Евровидении-2018 (видео)

    Исполнитель образа Верки Сердючки рассказал, что это была своеобразная месть

    Украинский певец Андрей Данилко, известный всем как Верка Сердючка, дал интервью в программе «Слава+». В беседе была затронута история с выступлением на «Евровидении-2018» популярного певца Меловинаю  В частности, низкие оценки, которые украинцу поставило жюри конкурса. Данилко уверен, что таким образом наказали всю страну:

    «Был еще такой вариант. Специально наказали Украину: не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией, когда они не приехали и не было трансляции, это очень большие деньги», — объяснил свою позицию герой программы.

    Данилко имеет в виду факт отсутствия России в Киеве в качестве участника на масштабном песенном конкурсе.

    Напомним в этом году Украину на Евровидении представит группа Go_A с песней «Соловей». По совам солистки, они не станут переводить ее на украинский язык.

    Песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в Роттердаме (Нидерланды). Его проведение оказалось под угрозой из-за коронавируса.

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