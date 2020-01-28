Євробачення-2020: стало відомо, коли виступатиме Україна



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Україна виступатиме у першому півфіналі, цього ж дня виступатиме представник РФ

У мерії нідерландського міста Роттердам, яке прийматиме цього року 65-й пісенний конкурс Євробачення, відбулася церемонія жеребкування півфіналів конкурсу.

Всі країни-учасниці, яких цього року — 41, розподілили в перший або другий півфінал. До того ж, кожна країна дізналася, в якій половині шоу вийде її представник.

Україна виступить у другій половині першого півфіналу, який пройде 12 травня. Також в першому півфіналі, але в першій половині виступатиме представник Російської Федерації.

За результатами жеребкування у першому півфіналі виступатимуть: Північна Македонія, Білорусь, Литва, Швеція, Словенія, Австралія, Ірландія, Росія, Норвегія, Кіпр, Хорватія, Азербайджан, Мальта, Ізраїль, Україна та Румунія.

У другому півфіналі: Австрія, Молдова, Польща, Сан-Марино, Сербія, Ісландія, Чеська Республіка, Греція, Естонія, Данія, Болгарія, Швейцарія, Фінляндія, Вірменія, Латвія, Грузія, Португалія та Албанія.

Також нагадаємо, що вже названо імена усіх учасників нацвідбору Євробачення-2020.

Раніше повідомлялося, що перші квитки на Євробачення-2020 розкупили за 20 хвилин.

Міжнародний музичний конкурс пройде у Роттердамі, Нідерланди. Дати проведення конкурсу в Нідерландах – 12 травня (перший півфінал), 14 травня (другий півфінал) та 16 травня (фінал). Національний відбір Євробачення в Україні відбудеться 8, 15 та 22 лютого 2020 року.