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    Даша Астафьева в откровенном платье засветила больше дозволенного (фото)

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    Певица Даша Астафьева - Даша Астафьева в откровенном платье засветила больше дозволенного (фото)
    Певица Даша Астафьева
    instagram.com/da_astafieva/

    Актриса продемонстрировала невероятный образ

    Украинская певица и модель Даша Астафьева взбудоражила воображение пользователей новой порцией пикантного контента.

    Так, на этот раз 35-летняя актриса устроила фотосет в роскошном черном платье с глубоким декольте и обнаженной спинкой. На черно-белых фотографиях, которыми звезда поделилась в своем Instagram, Даша томно позировала, засветив сосок.

    Впрочем, в посте артистка призналась, что устала. «У пианино нет неправильных нот. Просто некоторые из них устали. Как я сейчас», — написала она.

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    Даша Астафьева в откровенном платье засветила больше дозволенного (фото)
    Даша Астафьева в откровенном платье засветила больше дозволенного (фото)
    instagram.com/da_astafieva/

    Со своей стороны, обеспокоены подписчики поддержали звезду и порадовали ее комплиментами.

    Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

    Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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