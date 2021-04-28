Даша Астафьева в откровенном платье засветила больше дозволенного (фото)

Актриса продемонстрировала невероятный образ

Украинская певица и модель Даша Астафьева взбудоражила воображение пользователей новой порцией пикантного контента.

Так, на этот раз 35-летняя актриса устроила фотосет в роскошном черном платье с глубоким декольте и обнаженной спинкой. На черно-белых фотографиях, которыми звезда поделилась в своем Instagram, Даша томно позировала, засветив сосок.

Впрочем, в посте артистка призналась, что устала. «У пианино нет неправильных нот. Просто некоторые из них устали. Как я сейчас», — написала она.

Со своей стороны, обеспокоены подписчики поддержали звезду и порадовали ее комплиментами.

Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.