Продюсер Макса Барских снялся в рекламе телевизоров

Клипмейкер признался, что всегда заботится о том, чтобы зритель мог получить максимум ощущений при просмотре

Креативное агентство Badoev Id объявило о своей дебютной коллаборации с LG Electronics. Таким образом всемирно известный бренд стал первым партнером агентства, сделав его со-основателя, – известного режиссера и клипмейкера, – Алана Бадоева лицом линейки OLED телевизоров.

«Создавая аудиовизуальное произведение, я всегда забочусь о том, чтобы зритель мог получить максимум ощущений при просмотре. В этом стремлении мы похожи с LG, ведь главным для нас является качество и эмоции зрителя, и новые OLED телевизоры позволяют максимально раствориться в видео-перформансе», – говорит Алан.

Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.