Как выглядит актриса из фильма «Кудряшка Сью» спустя 30 лет (фото)

Кажется, актриса своей жизнью довольна и о былой популярности особо не скучает

Вас никак не удивляет тот факт, что фильм «Кудряшка Сью» вышел 30 лет назад?

Наверняка вы помните эту картину и очаровательную юную актрису в главной роли. И снова нежданчик – маленькой девочке уже целых 40 лет!

Кстати, актрису зовут Элисон Портер. Но как же она выглядит сегодня? Да в целом, неплохо, более того, в чертах молодой женщины можно разглядеть ту самую кудряшку Сью, которая покорила миллионы зрителей своей непосредственностью и шармом.

Когда вышел фильм, актрисе было 10 лет, и она уже имела опыт съемок в кино: у нее было несколько ролей, кроме того, она пробовала себя как вокалистка в конкурсах талантов.

Кстати, певческую карьеру Элисон не забросила: уже в 2000-е годы она выпустила сольный альбом. Сегодня девушка воспитывает двух детей и ведет инстаграм, где можно ознакомиться с ее жизнью и фото.

Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.