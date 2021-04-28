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    СМИ: Ким Кардашьян закрутила новый роман с репортером

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    Инстадива Ким Кардашьян - СМИ: Ким Кардашьян закрутила новый роман с репортером
    Инстадива Ким Кардашьян
    Фото: @kimkardashian

    Джонс является одним из самых известных обозревателей США

    В сети появилась информация о новом романе американской телезвезды Ким Кардашьян на фоне ее бракоразводного процесса с рэпером Канье Уэстом. Об этом сообщает Mirror.

    Поклонники 40-летней знаменитости заявили, что она встречается с репортером телеканала CNN Ваном Джонсом. Согласно материалу, они дружат на протяжении многих лет. Отмечается, что Кардашьян тесно сотрудничала с 52-летним общественным деятелем, когда изучала юриспруденцию и стажировалась по специальности на протяжении четырех лет.

    Джонс является одним из самых известных обозревателей США, а также автором бестселлеров New York Times и обладателем премии «Эмми». В 2009 году он был специальным советником бывшего президента США Барака Обамы и основал несколько некоммерческих организаций.

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    СМИ: Ким Кардашьян закрутила новый роман с репортером
    СМИ: Ким Кардашьян закрутила новый роман с репортером
    СМИ: Ким Кардашьян закрутила новый роман с репортером
    instagram.com/kimkardashian/

    Ранее в апреле стало известно о потенциальных женихах Ким Кардашьян. Согласно информации издания Page Six, за телезвездой ухаживает множество мужчин, среди которых члены королевской семьи, знаменитые актеры, спортсмены, а также бизнесмены-миллиардеры.

    Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

    Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
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