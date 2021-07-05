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    Даша Астафьева в портупеи вызвала фурор откровенной фотосессией

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    Актриса и певица Даша Астафьева - Даша Астафьева в портупеи вызвала фурор откровенной фотосессией
    Актриса и певица Даша Астафьева
    instagram.com/da_astafieva/

    Звезда восхитила новыми откровенными снимками

    Актриса и певица Даша Астафьева снялась в новой эротической фотосессии.

    Так, перед камерой модель предстала в кожаной портупеи с жемчужинами на голое тело. Знаменитость также надела чокер и чалму. 35-летняя звезда соблазнительно позировала на широкой качели, засветив грудь и ягодицы.

    В посте Даша оставила прозу, которую, вероятно, написала сама.

    «Быть воспоминанием. Один из самых ответственных навыков оказывается… Музыкой быть, ароматом с мурашками на коже и тем первым приятным, что вспоминается при пробуждении. Теплом, в которое возвращаться с разбега иногда так же необходимо, как выйти не на своей остановке. Смешным остаться, срывать так и не наладившиеся отношения со сном…», - написала Даша.

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    Даша Астафьева в портупеи вызвала фурор откровенной фотосессией
    Даша Астафьева в портупеи вызвала фурор откровенной фотосессией
    instagram.com/da_astafieva/

    Со своей стороны, фаны оценили и стихотворение, и горячие снимки кумира.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости актриса певица шоу-бизнес
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    Даша Астафьева в портупеи вызвала фурор откровенной фотосессией