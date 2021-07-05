Даша Астафьева в портупеи вызвала фурор откровенной фотосессией
Звезда восхитила новыми откровенными снимками
Актриса и певица Даша Астафьева снялась в новой эротической фотосессии.
Так, перед камерой модель предстала в кожаной портупеи с жемчужинами на голое тело. Знаменитость также надела чокер и чалму. 35-летняя звезда соблазнительно позировала на широкой качели, засветив грудь и ягодицы.
В посте Даша оставила прозу, которую, вероятно, написала сама.
«Быть воспоминанием. Один из самых ответственных навыков оказывается… Музыкой быть, ароматом с мурашками на коже и тем первым приятным, что вспоминается при пробуждении. Теплом, в которое возвращаться с разбега иногда так же необходимо, как выйти не на своей остановке. Смешным остаться, срывать так и не наладившиеся отношения со сном…», - написала Даша.
Со своей стороны, фаны оценили и стихотворение, и горячие снимки кумира.
Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.
Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике
Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.