Jerry Heil призналась, сколько зарабатывает на одной песне

Артистка рассказала, сколько зарабатывает на одной песне

Известная украинская певица и блогер Jerry Heil рассказала, сколько стоят ее песни и какой звезде она стесняется предложить трек.

То, что Jerry Heil пишет песни многим артистам украинского шоу-бизнеса уже давно известно. А вот сколько стоят ее услуги, исполнительница только сейчас откровенно рассказала в программе «Світське життя».

«В среднем я оцениваю свои песни в районе нескольких тысяч долларов», — поделилась автор треков.

На вопрос ведущей Екатерины Осадчей, не стоит ли случайно певица на распутье: отдавать трек или заработать денег, Jerry Heil ответила что никогда за такое не переживала. Ведь она заранее чувствует для кого пишет очередной текст.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.