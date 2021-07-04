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    Jerry Heil призналась, сколько зарабатывает на одной песне

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    Известная украинская певица и блогер Jerry Heil - Jerry Heil призналась, сколько зарабатывает на одной песне
    Известная украинская певица и блогер Jerry Heil

    Артистка рассказала, сколько зарабатывает на одной песне

    Известная украинская певица и блогер Jerry Heil рассказала, сколько стоят ее песни и какой звезде она стесняется предложить трек.

    То, что Jerry Heil пишет песни многим артистам украинского шоу-бизнеса уже давно известно. А вот сколько стоят ее услуги, исполнительница только сейчас откровенно рассказала в программе «Світське життя».

    «В среднем я оцениваю свои песни в районе нескольких тысяч долларов», — поделилась автор треков.

    На вопрос ведущей Екатерины Осадчей, не стоит ли случайно певица на распутье: отдавать трек или заработать денег, Jerry Heil ответила что никогда за такое не переживала. Ведь она заранее чувствует для кого пишет очередной текст.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Jerry Heil призналась, сколько зарабатывает на одной песне