Jerry Heil призналась, сколько зарабатывает на одной песне
Артистка рассказала, сколько зарабатывает на одной песне
Известная украинская певица и блогер Jerry Heil рассказала, сколько стоят ее песни и какой звезде она стесняется предложить трек.
То, что Jerry Heil пишет песни многим артистам украинского шоу-бизнеса уже давно известно. А вот сколько стоят ее услуги, исполнительница только сейчас откровенно рассказала в программе «Світське життя».
«В среднем я оцениваю свои песни в районе нескольких тысяч долларов», — поделилась автор треков.
На вопрос ведущей Екатерины Осадчей, не стоит ли случайно певица на распутье: отдавать трек или заработать денег, Jerry Heil ответила что никогда за такое не переживала. Ведь она заранее чувствует для кого пишет очередной текст.
Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.
Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике
Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.