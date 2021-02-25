День рождения Леси Украинки. Монатик римтично прочитал стихотворение великой поэтессы (видео)

Артист принял участие в проекте к 150-летию писательницы

Украинский артист и продюсер Дмитрий Монатик по случаю 150-летия со дня рождения выдающейся украинской поэтессы Леси Украинки принял участие в проэкте «Звезды читают стихи».

Так, певец выбрал и прочитал стихотворение «І все-таки до тебе думка лине...». Его Леся Украинка написала в 1895 году и он был впервые издан в сборнике «Думи і мрії».

Поэтесса создала произведение, находясь в столице Болгарии — Софии, и оно имеет несколько ностальгические мотивы. Романтическую окраску в произведении вы не увидите, а последняя строфа придает стихотворению яркий революционный характер.

Напомним, сегодня, 25 февраля исполняется 150 лет со дня рождения Леси Украинки (Ларисы Петровны Косач-Квитки) - выдающейся поэтессы, драматурга, культурного деятеля.

Ее произведения написаны в лучших европейских традициях, остаются современными и не теряют актуальности по сей день, призывают быть едиными в любви к родной земле.

Министерство культуры и информационной политики запустило сайт по случаю 150-летия со дня рождения поэтессы Леси Украинки и художественный проект «Леся Украинка: 150 имен».

Сейчас на сайте размещена информация об официальном открытии художественного проекта «Леся Украинка. 150 имен» по случаю юбилейного года Ларисы Петровны Косач-Квитки. Мероприятие состоится в день рождения поэтессы 25 февраля в Украинском доме и включает: экспозицию, перформанс, содержательные дискуссии на Радио Леся и Косач Talks, а также презентацию первого полного издание произведений Леси Украинский в 14 томах.

Событие, которое станет настоящим культурно-медийным эпицентром, можно будет посетить с соблюдением карантинных ограничений 25 февраля по приглашениям, а с 26 февраля по 8 марта - вход бесплатный

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