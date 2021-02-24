Конец холостяцкой жизни? Любовница Ди Каприо похвасталась свадебным нарядом (фото)

Дополняли образ аккуратные серьги-кольца

В последнее время 46-летний Леонардо ДиКаприо и 23-летняя Камила Морроне практически перестали попадать в объективы папарацци. Ставшие столь редкими в период пандемии выходы пары лишь усилили слухи о беременности модели. А недавняя смена прически Камилы практически не оставила сомнений у поклонников звезд в том, что она станет мамой. Однако то, что произошло 24 февраля, натолкнуло пользователей Сети на мысль, что пора придумывать имена для будущего наследника знаменитостей.

На своей странице в Инстаграме красавица опубликовала фото, на котором она запечатлена в роскошном белом платье со шлейфом, декорированным перьями. Камила стояла спиной к фотографу, любуясь своим отражением в большом зеркале шкафа. Ее волосы были собраны в элегантный высокий пучок, обнажая изящные плечи и шею. Дополняли образ аккуратные серьги-кольца.

У подписчиков девушки не осталось вопросов. Вот она, долгожданная примерка свадебного платья! А фото сделано именно со спины, чтобы не демонстрировать подросший живот. Да и фасон наряда — отличный вариант для невесты в интересном положении.

«Ура!», «Как же я рада за вас», «Этот день настал!», «Это свадебное платье?! Вы выходите замуж за самого красивого мужчину на свете?», «Мечта», «Самая красивая на свете невеста», — наперебой писали в комментариях фолловеры.

Интернет-пользователи настолько обрадовались снимку, что даже не заметили подпись, которую Морроне оставила под фото. В комментарии к своей публикации девушка поностальгировала по тем временам, когда могла выходить в свет в шедеврах от кутюр. А на снимке она запечатлена в платье, в котором позировала на красной дорожке Каннского кинофестиваля в 2019 году.

Однако мы не исключаем возможности, что этим постом манекенщица сделала непрозрачный намек одному голливудскому красавчику на свои желания.

Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.