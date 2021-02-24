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    Конец холостяцкой жизни? Любовница Ди Каприо похвасталась свадебным нарядом (фото)

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    Конец холостяцкой жизни? Любовница Ди Каприо похвасталась свадебным нарядом (фото)

    Дополняли образ аккуратные серьги-кольца

    В последнее время 46-летний Леонардо ДиКаприо и 23-летняя Камила Морроне практически перестали попадать в объективы папарацци. Ставшие столь редкими в период пандемии выходы пары лишь усилили слухи о беременности модели. А недавняя смена прически Камилы практически не оставила сомнений у поклонников звезд в том, что она станет мамой. Однако то, что произошло 24 февраля, натолкнуло пользователей Сети на мысль, что пора придумывать имена для будущего наследника знаменитостей.

    На своей странице в Инстаграме красавица опубликовала фото, на котором она запечатлена в роскошном белом платье со шлейфом, декорированным перьями. Камила стояла спиной к фотографу, любуясь своим отражением в большом зеркале шкафа. Ее волосы были собраны в элегантный высокий пучок, обнажая изящные плечи и шею. Дополняли образ аккуратные серьги-кольца.

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    Конец холостяцкой жизни? Любовница Ди Каприо похвасталась свадебным нарядом (фото)
    Конец холостяцкой жизни? Любовница Ди Каприо похвасталась свадебным нарядом (фото)
    Конец холостяцкой жизни? Любовница Ди Каприо похвасталась свадебным нарядом (фото)
    Конец холостяцкой жизни? Любовница Ди Каприо похвасталась свадебным нарядом (фото)
    Конец холостяцкой жизни? Любовница Ди Каприо похвасталась свадебным нарядом (фото)
    Конец холостяцкой жизни? Любовница Ди Каприо похвасталась свадебным нарядом (фото)
    Конец холостяцкой жизни? Любовница Ди Каприо похвасталась свадебным нарядом (фото)
    Конец холостяцкой жизни? Любовница Ди Каприо похвасталась свадебным нарядом (фото)
    Конец холостяцкой жизни? Любовница Ди Каприо похвасталась свадебным нарядом (фото)
    Конец холостяцкой жизни? Любовница Ди Каприо похвасталась свадебным нарядом (фото)
    Конец холостяцкой жизни? Любовница Ди Каприо похвасталась свадебным нарядом (фото)
    Конец холостяцкой жизни? Любовница Ди Каприо похвасталась свадебным нарядом (фото)
    Конец холостяцкой жизни? Любовница Ди Каприо похвасталась свадебным нарядом (фото)
    Конец холостяцкой жизни? Любовница Ди Каприо похвасталась свадебным нарядом (фото)
    Конец холостяцкой жизни? Любовница Ди Каприо похвасталась свадебным нарядом (фото)
    Конец холостяцкой жизни? Любовница Ди Каприо похвасталась свадебным нарядом (фото)
    Конец холостяцкой жизни? Любовница Ди Каприо похвасталась свадебным нарядом (фото)
    Конец холостяцкой жизни? Любовница Ди Каприо похвасталась свадебным нарядом (фото)

    У подписчиков девушки не осталось вопросов. Вот она, долгожданная примерка свадебного платья! А фото сделано именно со спины, чтобы не демонстрировать подросший живот. Да и фасон наряда — отличный вариант для невесты в интересном положении.

    «Ура!», «Как же я рада за вас», «Этот день настал!», «Это свадебное платье?! Вы выходите замуж за самого красивого мужчину на свете?», «Мечта», «Самая красивая на свете невеста», — наперебой писали в комментариях фолловеры.

    Интернет-пользователи настолько обрадовались снимку, что даже не заметили подпись, которую Морроне оставила под фото. В комментарии к своей публикации девушка поностальгировала по тем временам, когда могла выходить в свет в шедеврах от кутюр. А на снимке она запечатлена в платье, в котором позировала на красной дорожке Каннского кинофестиваля в 2019 году.

    Однако мы не исключаем возможности, что этим постом манекенщица сделала непрозрачный намек одному голливудскому красавчику на свои желания.

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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