После всех скандалов Оля Полякова перекрасила 15-летнюю дочь в рыжий цвет

Певица похвасталась своими парикмахерскими навыками

15-летняя дочь певицы Оля Полякова Мария решила кардинально сменить имидж. Так, певица попробовала себя в роде парикмахера и кардинально изменила цвет волос своей дочери.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографии, на которых Маша позирует с ярко-рыжим цветом волос.

«Я еще и парикмахер! Как вам Маруси преобразования?», - отметила в фото звезда.

Поклонники оценили новый образ Марии, отметив, что с таким цветом она выглядит лучше.

«Так ей круче намного! Очень идет! Красавица», «Рыжеволосая бестия!», «Какая красота!», Такой она мне нравится больше! Очень красиво!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что в шикарной квартире Оли Поляковой обвалился потолок.

Отметим, что недавно Полякова стала участником нескольких скандалов. Сначала артистка назвала Кароль «плакальщицей», а через день «королева ночи» украинского шоу-бизнеса набросилась с оскорблениями на другую поп-звезду – Камалию. Та, в свою очередь, не замедлила с жестким ответом.

Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

«Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.

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