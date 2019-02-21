Дэниел Рэдклифф признался, что имел проблемы с алкоголем во время съемок «Гарри Поттера»



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Дэниэл Рэдклифф

Актер не смог справится с рано пришедшей славой

Злоупотреблять актер начал в подростковом возрасте, потому что не мог справиться с мировой славой.

Дэниел Рэдклифф стал знаменитым благодаря главной роли в фильмах о Гарри Поттере. Слава обрушилась на тогда ещё подростка, и Рэдклифф не знал, как справиться с вниманием к собственной персоне. В интервью передаче «Off Camera» актёр признался, что из-за повышенного интереса к его персоне он начал злоупотреблять алкоголем.

«В моем случае самый быстрый способ забыть о том факте, что за тобой наблюдают, - это сильно напиться. А потом, когда ты сильно пьян, ты начинаешь осознавать, что «О, люди сейчас наблюдают за мной больше, потому что сейчас я очень пьян, поэтому я, наверное, должен пить больше, чтобы больше это игнорировать», — передает слова актера Buzzfeed.

Дэниел Рэдклифф успокоил фанатов – он никогда не пил во время съемок «Гарри Поттера», но иногда приходил на площадку слегка пьяным. Избавиться с алкоголизмом актер смог в 2010 году. Он знает, как детям тяжело дается звездная жизнь, поэтому всегда защищал знаменитостей от нападок, например, Джастина Бибера.

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